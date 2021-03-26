«Вымпелком» пошел по тонкому льду пробива

В компании уверяют, что суть проекта вовсе не в «пробиве» персональных данных, а юристы все равно видят в этом нарушение закона.

Внимание на новый сайт первым обратил «Коммерсант». Журналисты узнали, что в феврале «Вымпелком» зарегистрировал домен check-fast.ru. На сайте предлагаются услуги по «пробиву» людей по номеру телефона. В общей сложности в базе находится 150 миллионов номеров.

Утверждается, что через портал можно найти разную информацию о человеке — например, проверить продавца с Avito на надежность или узнать, есть ли у человека судимость. Благодаря сайту можно сделать выводы об «уровне благонадежности» человека, найти его в соцсетях и даже понять, вовремя ли он платит по кредитам.

Услуги «пробива» при этом не бесплатные. За один «пробив» через сайт «Вымпелком» просит 99 рублей. Пакет из десяти запросов обойдется желающему в 469 рублей, а один месяц пользования сервисом без ограничений — в 699 рублей.

Журнал «Компания» попытался проверить нескольких абонентов и оплатить услугу, однако сделать этого не получилось. Такая же проблема возникла у журналистов «Коммерсанта» и Forbes. Сайт выдал техническую ошибку и предложил оставить свои контакты для обратной связи. Вскоре после этого портал и вовсе перестал работать.

Благими намерениями

Создатели сайта утверждают: информация попадает в базу неслучайно. Чтобы операция по «пробиву» удалась, владелец номера телефона должен дать согласие на передачу сведений о себе, однако как это происходит, на сайте не говорится.

Новый проект прокомментировали в самом «Вымпелкоме». В компании заявили, что это тестовая площадка, которая не собирает данные о людях.

«Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной», — заверили россиян.

Представитель компании также добавил, что сайт был создан для борьбы с мошенниками. «Вымпелком» готовится запустить кампанию по информированию о том, как не стать их жертвой.

По тонкому льду

Новый продукт «Вымпелкома» балансирует на грани законности, сообщил журналу «Компания» советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации международной юридической компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов. Прежде всего проблемы возникают в сфере защиты персональных данных.

«Наверное, в той части, где “Вымпелком” использует сторонние публичные ресурсы (базу судебных приставов например), проблем быть не должно. Но уже в случае с бюро кредитных историй предоставление подобной информации сомнительно», — сказал он.

Тот факт, что субъекты кредитной истории дали согласие на предоставление ее подобным сервисам, является маловероятным, считает эксперт. Еще более странным было бы раскрытие информации, которая есть у «Билайна» как у оператора сотовой связи. Формально он может получить у пользователей разрешение на подобные действия. Этого можно добиться, заставив людей подписать «длинное и нечитаемое» соглашение в электронном виде.

Подобное раскрытие эксперт тоже назвал противозаконным. «Ситуация же, когда сервис берет с пользователей деньги за получение подобных отчетов, а на самом деле не только предоставляет отчеты, но и собирает данные о самом пользователе, похоже на банальное мошенничество», — считает Константинов.

Проблемы с новым сервисом «Вымпелкома» видит и Александр Савельев, зампред комиссии московского отделения Ассоциации юристов России. Он допустил, что под видом оформления оплаты компания собирает данные потенциальных клиентов (в самом «Вымпелкоме» это обвинение отрицают»). Таким образом, сервис вводит в заблуждение пользователей по поводу цели сбора данных. Это вовсе не оплата услуг, а получение информации, считает Савельев.

Чтобы понять, что люди готовы платить за информацию друг о друге, маркетинговый анализ не нужен, добавил партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян. В беседе с «Коммерсантом» он предположил, что крупные компании нашли в этой потребности возможность заработать.

«Но услуга по определению страниц в соцсетях по номеру телефона человека незаконна: с правовой точки зрения эта связка уже образует персональные данные, распространение которых без согласия субъекта запрещено», — заключил эксперт.

ko.ru