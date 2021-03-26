Тихон Шевкунов: демократия в России не приживается

В 2018 году наместник Сретенского монастыря отец Тихон Шевкунов был назначен митрополитом Псковским и Порховским.

Священника называют «духовником Путина», он близок с братьями Ротенбергами, поэтому назначение в провинцию породило множество слухов. Кто-то говорил, что Тихон угодил в опалу, другие — что он, напротив, сменит действующего патриарха. В последние месяцы в СМИ стало появляться все больше новостей с упоминанием клирика. Большинство этих сообщений связано с переосмыслением Тихоном революции 1917 года.

Прививка от революции

Накануне на телеканале «Россия 24» стартовал созданный Шевкуновым документальный фильм из цикла «Гибель империи. Российский урок», в котором рассказывается о революции февраля 1917 года.

Анонсировал свой фильм священник в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в середине месяца. Тогда он напомнил, как начинались те события.

23 февраля 1917 года, 8 марта по новому стилю, когда отмечался День работницы (нынешний Международный женский день), ознаменовалось тем, что первыми, кого вывели на улицы, стали женщины и дети.

«Хлеба в Петрограде тогда было довольно. Искусственно был создан дефицит хлеба. Но командующий войсками Петроградского военного округа генерал Хабалов в несколько дней решил вопрос с дефицитом хлеба. Но погромы булочных, полных хлеба, зачастую уже начались. И затем демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно неспособной руководить», — отметил митрополит.

«Возможно нет более поразительного события в истории нашей страны, — так начинает свой рассказ о событиях Февральской революции митрополит Тихон. — В февральский переворот, как в зеркало, могут вглядеться и общество, и те, кто управляет нашей страной, и молодежь, и церковь, и интеллигенция, и деятели культуры… Одна беда: зеркало это очень не комплиментарно по отношению к нам. Но оно честно».

Фигура Николая II

Учитывая высказывание о правдивом зеркале, интересны высказывания Шевкунова о правителе того времени Николае II, с которым, судя по всему, должен себя сравнивать нынешний правитель. По мнению Тихона, император несет ответственность за революцию, поскольку был верховным правителем и не сумел разгадать угрозы. «Первое лицо всегда повинно в тех бедах, которые обрушиваются на страну. Всегда!» — заявил священнослужитель во время дискуссии на YouTube-канале «Серафим». Так митрополит ответил на вопрос ведущего о политических качествах царя. Он пояснил, что Николай II был прославлен в лице святых особым порядком — как страстотерпец, в связи с трагическими обстоятельствами гибели царской семьи.

При этом Тихон вспомнил статью Уинстона Черчилля в издании Illustrated Sunday Herald о революционных событиях в России, где британский политик позитивно отзывался о Николае II и подчеркивал неизбежность победы Российской империи в Первой мировой войне, если бы не революционные события.

По мнению митрополита Тихона, за долгие 22 года своего правления Николай II «надоел» обществу и «не смог увидеть этой кошмарной ситуации», хотя был порядочным и даже самоотверженным человеком. Роковую роль в судьбе империи также сыграл «жуткий кризис аристократическо-дворянской монархии».

«Правительство Николая II в первую очередь не справилось со взаимоотношениями с обществом. И это был крах», — заключил представитель РПЦ.

Фигура Керенского

Тихон в интервью Daily Storm провел параллель между Алексеем Навальным и Александром Керенским, возглавившим Временное правительство в 1917 году.

Он не сомневается в искренности Навального, однако убежден: сам оппозиционер не понимает, что своими действиями он может нанести вред России.

«Конечно, для меня Навальный — это сегодняшний Александр Федорович Керенский. У меня даже сомнений нет. Искренний человек, но не понимающий, что он может натворить, — поделился своими мнением Шевкунов. — Керенский — любимец! Прекраснейший человек, умница. Он выходил и зажигал огромные толпы. Он не первым стал руководителем Временного правительства — он второе Временное правительство возглавил. Люди его [Керенского] бесконечно любили. Он был абсолютно искренний человек. Он даже уговорил Михаила Романова не становиться императором».

О самодержавии

Шевкунов отметил, что он не против демократии, но практическое ее воплощение в России заканчивается плачевно для странны: «Россия — такая страна, что она не может не управляться не единодержавно. Сначала у нас была монархия, потом абсолютно недееспособное республиканское правительство, которое просто мгновенно разрушило страну. Потом был Ленин, который был борец с монархическим режимом, но абсолютно единодержавно правил страной».

«Затем был Сталин. Тоже без комментариев, — продолжил Шевкунов. — Это было единодержавие. Потом был Хрущев. <…> Потом были Брежнев, Андропов, Черненко. Все равно это было единодержавно. Потом был Горбачев. При всех его полетах фантазии он тоже единолично управлял страной. Он был в центре. То же самое произошло и с Ельциным. Уж большего монарха, чем царь Борис, мы и представить не можем! <…> Понятно, что сосредоточие власти находится у нашего действующего президента».

Священник убежден, что такая форма устройства политической системы в стране не является идеальной, и ему нравится двухпартийная система по примеру Великобритании и США. Однако, убежден Шевкунов, в России пока нет реальных предпосылок для формирования похожей модели.

Борьба с алкоголизмом

В сети обсуждается также сообщение о том, что Тихон Шевкунов был избран главой общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Одним из первых решений совета под руководством Тихона стало создание рабочей группы по профилактике пьянства и алкоголизма среди подростков и молодежи.

Правда, позже сам Шевкунов уточнил, что он был переизбран на данном посту, а возглавляет общественный совет уже 10 лет.

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