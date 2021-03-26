Принцеса Євгенія показала нові знімки свого первістка (фото)

Онучка королеви Єлизавети принцеса Євгенія показала нові зворушливі знімки свого первістка.

Фото опубліковані в Instagram-акаунті принцеси.

Так, Євгенія нещодавно відзначила свій 31-й день народження, який став для неї першим у статусі матері.

На честь цієї події вона і показала нові знімки блакитноокого Августа, якому нещодавно виповнився місяць.

“Дякую за любов на мій день народження. Я отримала найкращий подарунок, про який тільки могла мріяти”, – підписала фото Євгена.



Зазначимо, що Август Філіп Хоук Бруксбенк, є 11-м в черзі на британський престол. Але титулу при народженні він не отримав, через те, що його батько походить зі звичайної сім’ї.

Про те, що донька другого сина британської королеви принца Ендрю та її чоловік чекають на первістка стало відомо у вересні. Немовля стало дев’ятим правнуком королеви.