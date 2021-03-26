Стало відомо, чому у Києві масово забирають автопокришки з газонів

У Києві взялися масово прибирати автомобільні покришки, якими містяни так люблять огороджувати молоді дерева та газони для захисту від паркування автомобілів.

Вже кілька днів поспіль комунальні служби Святошинського та Деснянського районів висмикують покришки всюди по територіях своїх районів.

У Деснянському районі говорять, що прибирання гумових покришок проводитимуть періодично до повного очищення території. У коментарях до дописів комунальників кияни нарікають на те, що не буде ніякого захисту рослин від автомобілістів і потрібно повсюди обов’язково ставити антипаркувальні стовпчики.

Національна екологічна рада дала пояснення щодо небезпеки для людей і природи від використання автопокришок.

Автомобільні шини — серйозна екологічна проблема, речовини, які використовуються при виробництві, переробці і утилізації шин є вкрай токсичними для людини і навколишнього середовища, йдеться у поясненні. Відпрацьовані автомобільні покришки (ОАП) є відходом четвертого класу небезпеки. При довгому впливі на навколишнє середовище вони завдають колосальної шкоди тому, що до їх складу входить понад 120 шкідливих хімічних речовин. Частина з них є сильними канцерогенами і згубно впливають на здоров’я людини викликаючи онкологічні захворювання. Найнебезпечніші серед них з онкологічною точки зору — N-нітрозаміни, які при розкладанні відпрацьованих шин виділяються в повітря.

-При контакті з водою відбувається вимивання цілого ряду токсичних органічних сполук: метилфеніл, етанон, азулен, бензотіазол, метілбензотіазол, діметілпропіл, метілбензамін, бутильований гідрокситолуол, діетилфталат, метилтіо, бензотіазол, дифениламин, дибутилфталат, фенатрен, які потрапляють у грунт та повітря, — пояснили екологи.

Крім того, в процесі зносу автопокришок утворюється шинний пил. На нього перетворюється 20-25% всієї маси автопокришок. Пил осідає на землю, що шкідливо для грунту, рослинності. Ним дихають люди. У шинного пилу у великій кількості присутній дуже шкідливий канцероген — бензпірен.