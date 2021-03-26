Не простая смертная, а депутат Сейма Карина Спруде снималась в агитации «Центра Согласия»

Карина Спруде ( Karina Sprūde ) представляет в Сейме недавно созданную партию «Закон и порядок» ( Likums un kārtība ). Как стало известно Kompromat.lv, ранее политик снималась в агитационном ролике кандидата «Центра Согласия».

Карина Спруде была избрана в Сейм по списку «KPV LV», но стала членом правления недавно сформированной партии Алдиса Гобземса ( Aldis Gobzems ) «Закон и порядок». До замужества парламентарий носила фамилию Тинамагомедова ( Tinamagomedova ).

Карина Спруде снялась в агитационном ролике кандидата в 11-й Сейм от партии «Центра Согласия» Митрофана Слободяна (Mitrofans Slobodjans).

«Митрофан Слободян? Мы голосуем за Митрофана! Сделай и ты правильный выбор», — кричала с подругами Карина Спруде.

Широкую известность Карина Спруде получила после сюжета программы «Nekā Personīga», в котором рассказывалось, как ее оштрафовали в аэропорту Варшавы за ввоз из Швейцарии незадекларированных часов Rolex стоимостью более 11 000 евро. Спруде попыталась разрешить ситуацию, предъявив дипломатический паспорт, хотя и не была в официальной командировке.

«‎Я сказала им: «Извините, но у меня вообще-то с собой дипломатический паспорт, я не понимаю почему вы вообще меня задержали!» – и тогда эти работники поняли, что я – не простая смертная, у которой можно так просто выпросить деньги», – так описала произошедшее сама Спруде в программе Nekā Personīga.

kompromat.lv