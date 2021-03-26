За год семья министра Игоря Петрашко заработала около 8 млн

За прошлый год семья министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заработала около 8 миллионов гривен, из которых 534 тысячи – это зарплата на должности министра.

Об этом пишет “Экономической правды” со ссылкой на декларацию Петрашко.

Кроме того, более 6 миллионов заработной платы Петрашко получил во время работы в Управленческому обществе УЛФ и около 140 тысяч – в банке “ПУМБ”.

Жена министра, гражданка России, Светлана Петрашко заработала почти 700 тысяч гривен в государственном Фонде развития инноваций. Кроме того, она стала владелицей автомобиля Toyota Land Cruiser 200, выпущенного в 2020 году. Его стоимость составила 2,2 миллионов гривен.

Министр экономики также получил прибыль с процентов от юридического лица Morgan Stanley, зарегистрированной за рубежом в сумме около 553 тысяч гривен.

Как и в прошлогодней декларации, семья министра сохраняет средства как на банковских счетах, так и в наличных деньгах. В частности, министр насчитал у себя 510 тысяч долларов и 2,3 миллиона гривен наличными, а жена – 395 тысяч долларов и около 1,4 миллиона гривен.

На банковских счетах у семьи Петрашко находится 827 тысяч долларов и около 2,1 миллиона гривен.

Других изменений в декларации, по сравнению с прошлогодней не произошло.

Напомним, год назад новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не задекларировал квартиру в Москве, доля в которой являются собственностью его жены, дом под Киевом и два элитных авто. Через несколько дней он дополнил данные в своей декларации.