Господарі великих собак влаштували флешмоб і показали, як швидко виросли їхні улюбленці

Будь-який власник собаки прекрасно знає про те, що вихованці ростуть дуже швидко. Адже варто тільки моргнути, як щеня, яке тільки що вміщувалося у вас на долоні, перетворюється на справжнього громила, який однією лапою здатний віддавити господареві всі ноги. Щоб похвалитися успіхами своїх улюбленців у наборі ваги, користувачі Твіттеру навіть влаштували невеликий флешмоб. Вони поділилися двома фотографіями своїх улюбленців в різному віці і показали, як ті встигли вирости з часом.

Ідею користувачам Твіттеру підкинув чоловік під ніком wilkray. Він поділився двома фотографіями зі своїм псом в різному віці. На одному зі знімків вихованцеві на прізвисько П’єр виповнилося 8 тижнів, а на іншому — вже 8 місяців. За цей час пес встиг перетворитися з цуценя у значного звіра, який ледве поміщається у господаря на руках.

Така ідея припала до душі й іншим господарям собак. Тому вони теж поділилися тим, якими були їхні вихованці в щенятами, і якими вони стали, коли виросли.

Деякі вихованці примудряються вирости до таких розмірів, що здаються вже не собаками, а справжніми слоненятами. При цьому виглядають вони настільки переконливо, що починає здаватися, ніби головні тут вони, а не люди.







