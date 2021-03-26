Пока СНБО “догоняет” Фукса, тот “догоняет” киевскую подземку

Не смотря на санкции СНБО и арест активов скандально известного Павла Фукса, структуры последнего продолжают блокировать счета и списывать деньги со счетов Киевметрополитена

В конце февраля счета Киевского метрополитена сократились на 147,4 млн грн. Соответствующая информация размещена на сайте spending.gov.ua, отображающего транзакции Госказначейства Украины. Согласно этим данным, 25 февраля деньги со счетов подземки списали госисполнители Минюста в пользу ООО “Австро-Венгерская лизинговая компания”.

Как писал “ОЛИГАРХ”, в свое время взыскатель носил название “Укррослизинг” и считался структурой из орбиты влиятельного тогда Юрия Иванющенко, поставив 100 вагонов метро в лизинг на деньги российского “Внешэкономбанка”. В 2016 году Хозсуд Киева обязал КП “Киевский метрополитен” вернуть “Укррослизингу” около 800 млн грн долга по договору поставки.

Хозяйственный спор таким бы и остался, если бы не одно “но”. В 2017 году с подачи Киевского апелляционного хозсуда сумма долга была увеличена до 2,7 млрд грн, рассчитанных на основании т.н. “корректирующего коэффициента” (KNBU).

В 2018 году дошло до того, что счета метрополитена были арестованы, поэтому тогда , чтобы не ставить под угрозу его работу, Киевгорадминистрация, КП и взыскатель подписали мировое соглашение. КП обязалось заплатить 1,6 млрд грн, часть из которых должен был выделить бюджет Киева, а стоимость проезда в подземке подняли с 5 до 8 грн.

По подсчетам “ОЛИГАРХА”, с 2017 года по начало 2021 года всего подземка заплатила ровно 800 млн грн или половину утвержденной мировой суммы. С 2019 года дальнейшие выплаты были заблокированы в судах, куда обратилась Госказначейская служба, оспаривающая мировое соглашение, однако в начале этого года она проиграла апелляционный хозсуд, и взыскание с подземки, надо полагать, продолжится по полной, что показала февральская проплата, нарушившая двухгодичное “молчание”.

Более того, от подземки требуют еще дополнительно к ним 527 млн грн “как проценты на неуплаченные проценты”. С 2019 года эта часть спора находилась также в замороженном состоянии, поскольку вопрос закономерности второй порции претензий был отдан на откуп Киевского НИИ судебных экспертиз. По информации “ОЛИГАРХА”, летом 2020 года НИИ предоставило суду вывод подтверждающий правоту подземки, однако 12 ноября директор Александр Рувин обратился в суд с просьбой “вернуть указанный вывод экспертов вместе с соответствующими материалами для проверки и возможной его доработки”.

Примечательно, что с января 2018 года бенефициаром “Укррослизинга” официально стал скандальный предприниматель Павел Фукс, договорившись о выкупе компании у росбанка. Однако уже в 2019 году Фукс заявлял, что перепродал компанию из-за ее высокой токсичности и “хорошо заработал”. Та сменила название на “Австро-Венгерская лизинговая компания” и ее бенефициаром был указан австриец Уве Эшнер.

Однако в 2020 году в Генпрокуратуре официально заявили, что это не так. В рамках уголовного производства №170000131000012, которое расследуется в помощь властям Казахстана, обвиняющим бывшего главы совета директоров “БТА Банк” Мухтара Аблязова в финансовых махинациях, в начале 2020 года появился второй обвиняемый – и им стал никто иной как Павел Фукс, который, как считают в Казахстане и Украине, помогал выводить деньги из банка.

“Согласно данных, приведенных в заключении ГП “Центр правового консалтинга” от 22 мая 2020 года, есть факты, свидетельствующие о владении и распоряжении подозреваемым ОСОБА_2 (речь о Павле Фуксе – “ОЛИГАРХ”) ООО “Австро-Венгерской лизинговая компания”, – указывают в украинской прокуратуре. Там же называют Фукса и бенефициаром “Ист Юроуп Петролеум”, на базе которой было создано полтора десятка газовых компаний, владеющих лицензиями на разработку недр в Полтавской области. 19 марта 2021 года СНБО ввела санкции против них, предполагающий арест активов и т. п.

И хотя сам Фукс уже по традиции заявил, что не имеет к компаниям, против которых введены санкции, никакого отношения, как и в случае с “австрийским” взыскателем денег киевской подземки, украинское следствие в это не верит. Что, впрочем, не мешает бизнесмену зарабатывать деньги.

oligarh.media