Іспанська принцеса Леонор зробила свій перший офіційний візит (фото)

15-річна принцеса Леонор – старша дочка короля Іспанії Філіпа VI і його дружини Летиції зробила свій перший офіційний візит. Своєю присутністю принцеса вшанувала Інститут Сервантеса, який в цьому році відзначає 30-річчя. Під час візиту принцесу супроводжували перший віце-президент уряду Кармен Кальво і директор Інституту Сервантеса Луїс Гарсія Монтеро.

Леонора прибула на зустріч в образі, цілком складеному з речей іспанських брендів. Плаття з оборками та плямистим принтом можна знайти в колекції Poete, а туфлі – у марки Pretty Ballerinas з острова Менорка. Зверніть увагу на крихітній каблучок – один з маркерів віку і статусу принцеси.

: bilshe.com