Відмінна водонепроникність iPhone 11 Pro підтверджена

Як повідомляють канадські джерела, смартфон iPhone 11 Pro пробув на дні замерзлого озера цілий місяць, при цьому він залишився повністю в робочому стані. 50-річна Енджі Керрьер вирушила на риболовлю на озеро Васкесу в Саскачевані, Канада, щоб відсвяткувати свій ювілей. У якийсь момент через необережність вона впустила смартфон прямо в воду.

Спочатку жінка навіть не подумала про можливість дістати смартфон, однак вона повернулася на те ж саме місце через 30 днів. Протягом двох годин пошуків за допомогою магніту її вдалося дістати смартфон з дна озера. На її подив, її iPhone 11 Pro виявився повністю працездатним. Для Енджі Керрьер найголовнішим було те, що на телефоні збереглися всі фотографії.

iPhone 11 Pro відповідає ступеню захисту IP68, але на практиці смартфон часто витримує тривалі занурення на глибину кілька метрів. При цьому Apple, як і інші виробники, не надає гарантійний ремонт при виявленні всередині смартфона слідів вологи.