Почему Наумова не допускали в ГПУ к оперативной и следственной работе? И почему допустили в СБУ?

Сьогодні День Служби безпеки України. Але чому бригадному генералу Наумову не подобається там працювати?

Символічно, що саме у сьогоднішнє свято знайшла в судовому реєстрі цікавинку. Виявляється, начальник ВБ і викривач замахів на себе (https://bit.ly/3lP5Zat) ще у 2017 почав та досі судиться з ГПУ, щоб його поновили на роботі і видали зарплату “за час вимушеного прогулу”. Тобто майже за 4 роки, відколи його звільнили.

Наумов на досмотре в аэропорту “Борисполь”

Розгляд досі триває, проте в раніших рішеннях дуже детально описуються пригоди Наумова в ГПУ і всі його провальні спроби повернутися на посаду заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення (чи іншу).

Отже, посаду Наумова ліквідували поки він був у 3-місячній відпустці, а через ще одну, вже місячну відпустку він не зголосився прийти та отримати списки вакантних посад на заміну. Після закінчення відпустки майбутній генерал все ж подав заяви на зайняття вакантних посад у 5 різних відділах.

Так, Наумов хотів займатися: розслідуванням відмивання коштів чи організованої злочинності, наглядом за кримінальними розслідуваннями ГСУ, запобіганням та проттдією корупції, та, мій улюблений напрямок — розглядом звернень та запитів.

Далі ж, судді докладно розписують чому він не потрапив на жодну з посад.

Наприклад, “ОСОБА_1 практичного досвіду роботи з питань організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції взагалі не мав, тому рівень його професійної кваліфікації не дозволив би ефективно виконувати обов`язки та завдання керівництва на вказаній посаді”.

Або “у ОСОБА_1 відсутній досвід роботи на посадах, пов`язаних із слідчою діяльністю або наглядом за додержанням законів під час проведення досудового розслідування”.

Отже, Андрія Наумова не взяли на всі обрані ним посади, надавши перевагу іншим кандидатам і він пішов до суду. Рішеннями першої та апеляційної інстанції його позов не задовольнили, хоч він і стверджував, що не міг бути звільнений під час лікарняного (хоча доказів останнього не надав ¯_(ツ)_/¯).

Вже у квітні 2019, тобто ось-ось перед роботою в СБУ, Наумов пішов до Верховного суду, де попросив прийняти нову постанову про задоволення його позову. Окремо він жалівся на те, що перевагу при працевлаштуванні в ГПУ надали іншим кандидатам.

І от, у січні 2021 касація вирішила — Окружний адмінсуд має наново розглянути справу Наумова і його повернення до Генпрокуратури (https://bit.ly/3smw2bj).

Тож поки Служба безпеки України ще має у своїх лавах цінного кадра Андрія Наумова, який через суд весь цей час роботи на державу та Баканова, виявляється, намагається повернутися на попереднє місце роботи, принагідно вітаю спецслужбу зі святом!

Валерия Егошина