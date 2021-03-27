Саакашвили обвинил Monobank в «капитале сомнительного происхождения»

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Monobank якобы основан на капитале сомнительного происхождения.

Как пишет MC.today,так политик прокомментировал слова сооснователя банка Олега Гороховского о том, что ритейлеры якобы несправедливо предложили законодательно ограничить максимальный размер комиссий эквайринга.

«Банки согласились снизить эквайринг. Значит, они признают эту проблему. Но пытаются теперь повысить тариф на инкассацию и другие операции. Я обращаюсь к Гороховскому: вы зарабатываете на сверхприбылях и вам чихать на потребителя. Ваш банк основан на капитале сомнительного происхождения», – сказал Саакашвили.

Также он добавил: «Если мы обязуем бизнес платить свои тарифы – мы должны обязать банки уменьшить свои аппетиты».

Отметим, 24 марта состоялась конференция на тему «Вымогательство со стороны банков или экономически обоснованная цена – в Украине тариф за расчеты платежными карточками выше в шесть раз, чем в ЕС». Представители ритейла предложили законодательно ограничить максимальный размер комиссий эквайринга (это прием банковских карт для оплаты товаров и услуг. – Ред.) для торговцев ставкой 1%.

Как пишет издание, основатель Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что в цене каждого товара, который продается в Украине, уже заложено 1,8-3% банковской комиссии. Каждая карточная транзакция стоит компании Rozetka почти 2%, тогда как обслуживание наличных обходится в разы дешевле.

Гороховский же ответил, что ритейлеры пытаются «отжать» этот тариф и это, по его мнению, несправедливо.