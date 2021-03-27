Авраам Руссо вернулся — Тельман Исмаилов в розыске

В Россию из США вернулся популярный артист Авраам Руссо. Он принял участие в заседании Пресненского суда в качестве потерпевшего.

Процесс по делу о похищении будет долгим, так как главный обвиняемый — хозяин Черкизовского рынка, небезызвестный Тельман Исмаилов — по-прежнему в розыске. Когда-то они с Авраамом Руссо сотрудничали, а потом их пути разошлись. Но певец до сих пор боится последствий.

Он не появлялся в России несколько лет и только сейчас согласился приехать по вызову Пресненского суда. Еще в 2004 певца выкрали по приказу хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Бизнесмен, который поначалу спонсировал Руссо, не хотел расставаться с прибыльным активом и пытался переубедить звезду. И даже сейчас, несмотря на то, что Исмаилов в розыске и испытывает финансовые проблемы, Авраам боится за свою жизнь.

Подсудимые — бывшие бизнес-партнеры и родственники Исмаилова. Эти люди вместе с выходцами из азербайджанского поселка Красная Слобода вершили судьбы знаменитого Черкизона. Среди бывших совладельцев — братья Геннадий и Соломон Манашировы, которые в буквальном смысле озолотились в те времена. По некоторым данным, состояние только Геннадия Манаширова составляло миллиард долларов. Известно, что братья промышляли тем, что обманывали своих же земляков — горских евреев, которые тогда работали на Черкизоне.

Бывший партнер Исмаилова, нефтяной магнат и владелец одной из немногих русскоязычных газет в Англии Жануко Рафаилов теперь потерпевший по делу о вымогательстве. По данным силовиков, братья Манашировы вынудили его продать за бесценок едва ли не все активы. Речь шла о пяти нефтяных месторождениях стоимостью почти 300 миллионов долларов. Через своего следователя против бизнесмена сфабриковали уголовное дело по тяжкой статье и отправили в СИЗО. За свободу потребовали выкуп.

Бывший следователь Виктор Рубашкин получил от Манашировых около миллиона долларов, говорят силовики. И недавно вышел на свободу. Дело Рафаилова в его практике было не единственным. Известно, что при помощи Рубашкина Манашировы сфабриковали как минимум два подобных дела — от Рафаилова они получили нефтяные месторождения, еще двое выходцев с Черкизона были вынуждены заплатить им восемь миллионов долларов за освобождение из СИЗО.

Сейчас, уверяют силовики, в отношении Геннадия Манаширова, который уже отбывает наказание за дачу взяток, будет возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз по подозрению как минимум в двух убийствах — бизнесмена Владислава Гиладова и владельца Пражского рынка Михаила Ханухова. Активы Ханухова на момент гибели составляли 300 миллионов долларов. По словам силовиков, после убийства люди Манаширова заставили его дочь переписать все на них. По некоторым данным, происходило это все в тот момент, когда девушку держали за руки, свесив с крыши многоэтажки. И сейчас братья изо всех сил пытаются скомпрометировать и подкупить силовиков и даже симулировать болезни, чтобы избежать наказания.

Какие тайны раскроет певец Авраам Руссо, станет известно в ближайшее время. Певец снова намерен под усиленной охраной посетить судебное заседание. И, вероятно, он сможет рассказать следователям еще много секретов хозяев бывшего Черкизона.