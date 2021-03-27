Стали відомі подробиці про новий кросовер Mazda CX-5

Бестселер Mazda останніх 10 років кросовер CX-5, як стверджують інсайдери, отримає нову платформу та новий двигун, розроблений виробником. При цьому комплектація повинна залишитися незмінною.

Нові рядні двигуни по поршням і шатунам будуть уніфіковані з нинішніми моторами Mazda. Якщо врахувати діаметр, хід поршня і робочий об’єм циліндра сучасних моторів від виробника, логічно, що об’єм нових силових установок буде досягати 3 літрів.

До того ж інженери компанії продовжують розробку технології енергоефективності Skyactiv, одним з основних елементів якої є незвичайно високий ступінь стиснення робочої суміші.

У новій лінійці Mazda очікується силовий агрегат з електромеханічним компресором Skyactiv-X, і турбодизель. Двигуни будуть встановлювати на новий середньорозмірний седан Mazda 6, який в наступному поколінні зазнає фундаментальних змін, вперше перейде на задньопривідну компоновку з поздовжнім розташуванням двигуна і перейде в преміальний сегмент.

Ті ж зміни чекають і новий кросовер CX-5, його поява на ринку має відбутися в 2023 році. Третьою моделлю Mazda на новій задньопривідній платформі стане кросовер CX-50 з більш яскравим дизайном.