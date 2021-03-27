Незаконные банковские операции не заслужили колонии

Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

По версии обвинения, ее участники незаконно обналичили или вывели за границу миллиарды рублей. Большинство из них получили от двух с половиной до трех лет лишения свободы. Однако никто из фигурантов дела за решетку не попадет: в отношении одних суд признал наказание отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а ростовский банкир Владимир Ковригин, которого следствие считало организатором этой деятельности, не дожил до приговора.

В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка (Ростов-на-Дону) Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина.

Как ранее сообщал “Ъ”, банкира вместе с заместителем управляющего филиалом задержали в столице в 2017 году. Оперативно-разыскные мероприятия проводились сразу в трех регионах — Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу. Организатором этой деятельности следствие называло ростовского банкира Ковригина.

Как сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе Пресненского суда, большинство участников группировки получили от двух с половиной до трех лет лишения свободы с признанием наказания отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом. Двое получили по три года условно.

В отношении Владимира Ковригина судебное производство было прекращено в связи с его смертью. “Ъ” удалось связаться с защитником одной из осужденных Эльвирой Кобзевой, которая получила условный срок. Адвокат Виталий Басов сообщил, что по ходу следствия и суда она свою вину не признала. Тем не менее подавать апелляционную жалобу на обвинительный приговор «вероятно, на 99%» она не будет.

Все это длилось четыре года, всем уже хочется это забыть»,— сказал господин Басов.

Отметим, что это уголовное дело поступило в суд еще в феврале 2019 года. Однако на предварительном слушании по ходатайству подсудимых и защитников судья вынес постановление о возврате дела в прокуратуру в связи с наличием в обвинительном заключении нарушений уголовно-процессуального законодательства. Как отмечается в постановлении (его можно найти на сайте суда), по версии обвинения подсудимые в период 2015–2017 годов реализовали преступные финансовые операции на 12,6 млрд руб., получив с каждой из них по 6% комиссионных на общую сумму 751,4 млн руб. Однако судья признал, что в фабуле обвинения отсутствуют детальные сведения об этих операциях. После корректировки обвинительного заключения дело вернулось в суд в январе 2020 года.

ООО «Южный региональный банк» было учреждено в 1994 году. Он позиционировал себя как банк для обслуживания и кредитования корпоративных клиентов (преимущественно предприятий торговли).

Официально бенефициаром финансовой организации считалась Татьяна Анисимова. По данным “Ъ”, она является матерью Владимира Ковригина.

В 2018 году ЦБ отозвал у Южного регионального банка лицензию на осуществление банковских операций. Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. Согласно данным отчетности, по величине активов на тот момент кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе России.

kommersant.ru