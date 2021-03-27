Вчені знайшли зв’язок між швидкістю споживання їжі та ожирінням

Тривалість життя не можна вирахувати з абсолютною точністю, оскільки непередбачені події можуть загрожувати вашому довголіттю. Однак, грубу оцінку очікуваній тривалості життя можна дати. Одним з найгірших прогностичних показників тривалості життя є ожиріння, яке пов’язане з безліччю загрозливих для життя станів, таких як ішемічна хвороба серця, пише Жіночий світ з посиланням на Express.

Дієта має вирішальне значення для запобігання загрозі ожиріння, і дослідження показують, що слід приділяти увагу не лише тому, що ми їмо. Швидкість споживання їжі теж може зіграти свою роль у розвитку ожиріння, як свідчать дані, опубліковані в British Medical Journal.

Дослідження було зосереджено на швидкості прийому їжі у пацієнтів з діабетом 2 типу. Метою було проаналізувати вплив зміни звичної швидкості споживання їжі на тенденції ожиріння у них.

Учасниками дослідження були японські чоловіки та жінки, яким було діагностовано діабет 2 типу між 2008 та 2013 роками.

Науковці визначали їхній ІМТ, встановлюючи, що ІМТ 25 і вище – це ожиріння. ІМТ – це показник відношення маси тіла до зросту людини. Інформацію про свої звички та спосіб життя учасники надали вченим в рамках опитування під час оцінки загального здоров’я.

Було передбачено три категорії для вимірювання швидкості споживання їжі: швидка, нормальна та повільна.

Інші звички способу життя, які враховувались науковцями, включали вечерю протягом двох годин перед сном, перекуси після обіду, пропуск сніданку, частоту вживання алкоголю, достатність сну та вживання тютюну.

Результати показали, що у тих людей, які їдять повільно, ожиріння теж розвивається повільніше. Ті, хто їв з нормальною та низькою швидкістю, рідше страждали на ожиріння, ніж ті, хто має звичку їсти швидко.

Повільне споживання їжі було також пов’язане з меншим ІМТ та окружністю талії. Дослідники дійшли висновку, що втручання, спрямовані на зменшення швидкості прийому їжі, можуть бути ефективними для запобігання ожирінню та зниження пов’язаних з ним ризиків для здоров’я.

Звісно, обов’язковою умовою для схуднення залишається скорочення споживання калорій. Дослідження показали, що дотримання здорової, збалансованої дієти з великою кількістю фруктів та овочів, цільних зерен, жирної риби, невеликою кількістю м’яса та молочних продуктів та оливкової олії замість насичених жирів може допомогти вам підтримувати здорову вагу протягом тривалого часу. Найкраще під цей опис підходить середземноморська дієта, тож саме її медики рекомендують тим, хто хоче схуднути, зміцнити здоров’я серця та збільшити тривалість життя.