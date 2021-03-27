Лілія Ребрик відверто розповіла про ревнощі у своїй сім’ї

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вирішила відверто розповісти про стосунки зі своїм коханим чоловіком, з яким у шлюбі знаходиться вже близько 10 років. Попри такий солідний термін подружжю вдалося зберегти любов та пристрасть у своїх відносинах. Проте, не тільки позитивні моменти трапляються у житті пари, крім цих почуттів у них присутні і ревнощі.

У своєму інтерв’ю для “РБК-Україна” Лілія розповіла, що на її думку у стосунках повинна бути перш за все довіра. Жінка не сприймає будь-якого контролю та обмежень. Крім цього, Ребрик зазначила, що Андрій Дикий все ж ревнує її та не може спокійно дивитися, коли акторка грає у відвертих сценах. Проте, зірка не вважає це проблемою, адже дуже рідко таке можна сприймати спокійно.

Також Ребрик зазначила, що її чоловік також дуже часто проводить час з красивими жінками через свою професію. Чоловік ставить хореографічні постановки, які інколи бувають дуже чуттєвими та пристрасними. Тому Ліля також часом реагує на це занадто емоційно. Проте, жінка зазначила, що варто чітко розділяти роботу та особисте життя і те, що пов’язане з професією, залишати на танцювальному чи знімальному майданчику.

Ребрик вважає ревнощі цілком нормальним явищем, адже відчуття, коли людині абсолютно все одно на свою половинку, є нездоровим. Телеведуча також вважає, що міцна сім’я – це коли усім хочеться якомога скоріше повернутися додому, в місце де відчуваєш спокій і немає жодних обмежень.