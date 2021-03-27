Биржин и «партнеры» Московской области

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , основатель девелоперской Glorax Group Андрей Биржин , едва успев стать единоличным владельцем компании, решил привлечь нового партнера. Им оказался Александр Андрианов — бывший чиновник подмосковного Сергиева Посада, где в свое время господин Биржин начинал свою предпринимательскую деятельность и реализовал три девелоперских проекта. Возможно ли, что на пару с Андриановым бизнесмен решил «освоится» на ниве подмосковных господрядов?

Гендиректор Glorax Group Александр Андрианов стал владельцем 5% в ООО «Глоракс групп» — головной структуре застройщика. Пост руководителя в девелоперской группе он занимает с 2014 года, кроме того возглавляет корпоративное направление компании Glorax Life и сети стоматологических клиник CrocoDent. Также Андрианов вместе с «Глорекс групп» числится учредителем ООО «Фитбэйс» из Сергиевого Посада.

Для Биржина Андрианов — партнер проверенный: вместе они ранее работали в Tekta Group, куда Андрей Биржин в 2009 году пришел работать управляющим партнером Tekta Group, а в 2010 Андрианов стал заместителем финансового директора. Притом ушли из компании оба одновременно, в 2013 году.

Вполне вероятно, что знакомы бизнесмены были еще задолго до этого. Дело в том, что первые предпринимательские шаги Биржин делал в Хотьково и Сергиевом Посаде, где в 2004 году начал заниматься ремонтами квартир. Уже с 2007 году он получил под застройку участок земли в Сергиеве-Посаде и запустил возведение жилого дома. Дом сумели сдать только в 2011 году, уже в рамках другой компании, Tekta Group. Уж не для этого ли в компанию пристраивали господина Андрианова? Ведь для него Сергиев Посад является малой Родиной, а в 2014 году он даже стал заместителем главы администрации одноименного городского поселения, где курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства. Есть основания полагать, что «подвязки» во властных структурах он и имел давно, и, наверняка, эти связи по сей день не разорваны.

И тут вспоминается занимательная история про то, как господин Биржин в последние годы начал «зачищать» информацию о себе в сети. Иски он подает как раз в Сергиево-Посадский городской суд Московской области. Местные судья просто «пачками» подписывают соответствующие решения о блокировке. В какой-то момент в редакцию просто приходит «письмо счастья» — мол, согласно решению инстанции, текст надо снять, а иначе — блокировка. Прошлым летом, в частности, такое письмо пришло и к нашим коллегам из УтроNews. При том, согласно тексту судебного решения, только по этому делу аналогичные требования пришли еще к десятку изданий.

Все это кажется, как минимум, подозрительным. Ведь, зачастую, если герой какого-либо материала обращается в суд, он требует не только снять статью, но и написать опровержение. Однако для господина Биржина, по всей видимости, важно не восстановить свое доброе имя, а просто удалить из сети информацию, которая ему по каким-то причинам не нравится.

Журналистам же при этом даже не дают возможности себя защитить — решение принимается без их участия, в одном деле рассматривают претензии более чем к десятку текстов с разных ресурсов. Притом, согласно официальному сайту инстанции , в половине случаев дела Биржина рассматривает судья Миридонова М.А., а первое такое дело было на рассмотрении лично зампредседателя суда Анастасии Гущиной.

Как утверждают авторы портала «База компромата» , якобы общий бюджет, выделенный на удаление негатива, а также размещение позитивных материалов, может превышать миллион долларов.

Немного о партнерах

Но вернемся к господину Андрианову. Он может быть полезен девелоперу также за счет предположительно имеющихся связей в ГБУ МО «Мосавтодор». В период с 2003 по 2014 года он был первым заместителем генерального директора, а также финансовым директором в фирме с говорящим названием «Мосавтодор и партнёры». То есть на предприятии не то что не пытались скрывать свою причастность к государственному учреждению, но и даже выпячивали этот факт. Удивительно, как только никого ничего не смутило!

Тем временем, эта структура успела получить от МО «Мосавтодор» подрядов на 2,5 млрд рублей — как раз в бытность работы в фирме Андрианова. Вот только кажется, что денежки куда-то испарились: сейчас предприятие сидит в убытках и с прошлого лета находится в процессе банкротства.

Вполне вероятно, что Андрианов и по сей день может иметь «подвязки» с МО «Мосавтодор». Мог ли он оставить след в деле экс-главы предприятия Сергея Титова. Как сообщал «Коммерсант» , в 2018 году последний был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, в 2016 году при участии арестованного заключались контракты, работы по которым не выполнялись, однако регулярно оплачивались — ущерб насчитали почти в 170 млн рублей.

Господин Титов, впрочем, свою вину не признал. Стоит отметить, что дело против него возбудили по инициативе областного Минтранса, который тогда возглавлял нынешний вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Ходили слухи, что Титова могли принести в «жертву», о чем ранее подробно рассказывали «Документы и Факты» .

А ведь Титов пришел работать в ГБУ в 2014 году — тогда же, когда в администрации городского поселения Сергиев Посад сферу ЖКХ стал курировать Андрианов. То есть, эти персонажи точно успели поработать вместе уже не так давно.

Распределяет по знакомым

Создается впечатление, будто господин Биржин в лице Андрианова мог найти себе замену своего старого партнера Дмитрия Коновалова, с которым они не так давно «развелись», когда Биржин выкупил 25%-ную долю последнего в девелоперской группе Glorax. Однако этот «развод» некоторые посчитали странным. На это, в частности, указывает тот факт, что недавно произошла смена владельцев в компаниях ООО «Глоракс Недвижимость», ООО «Глоракс Недвижимость М» и ООО «Глоракс Девелопмент МСК». До этого в первой 75% принадлежало Артёму Докторову, в двух остальных 75% обладал Дмитрий Коновалов. Год назад эти доли отошли никому не известной бизнесвумен Юлии Филипповой. Может на деле за ней стоит Коновалов? Ранее об этом подробно рассказывал The Moscow Post .

После выхода из девелоперской группы Коновалов заявил о планах создать новый девелоперский бренд и получить московские проекты Glorax. Может ли за этим стоять Биржин?

В Петербурге закрепиться, по слухам, ему помогла дружба с бывшим губернатором Георгием Полтавченко, с которым бизнесмен познакомился в «тусовке» Троицко-Сергиевой лавры, где оба входят в состав попечительского совета. Компанию им составляют не менее уважаемые люди — нынешний губернатор Северной Столицы Александр Беглов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый замруководитель Администрации президента Сергей Кириенко и многие другие.

Впрочем, сейчас в его делах наблюдается некий «спад» — в частности, застройщик ведет переговоры с ПИКом Сергея Гордеева о продаже части ЖК «Лиговский Сити» в центре Петербурга. Однако это может быть лишь видимостью. Достаточно вспомнить историю с «Тектой», которую сам Биржин якобы и мог основать. Его партнерами тогда стали совладельцы ныне рухнувшего «Рост-банка» Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Олег Карчев. Последний кстати сейчас проходит по уголовному делу. Им удалось привлечь расширенное финансирование, и компания продвинулась в Подмосковье — приобретались участки, шло строительство, пока в 2012 году независимый аудит не выяснил, что себестоимость строительства Tekta превышает принятые на рынке показатели, а деньги компании якобы обналичивались. Поговаривали, суммы исчислялись миллионами долларов.

Могли ли из компании действительно выводиться деньги – неизвестно, но вскоре после появления разговоров об этом Биржин (напомним, на пару с Андриановым), фирму покинули. Бизнесмен же создал фонд прямых инвестиций Glorax Capital — причем на основе как раз таких проданных 30% Акций «Текта Груп». Именно эта компания стала строить жилье в Петербурге и Москве, а также отели в Испании, Франции и Турции.

Новые проекты надо полагать Биржин будет делать в паре с Андриановым? А если, что не так, так на это всегда есть Сергиево-Посадский суд.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS