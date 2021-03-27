В Москве следователя задержали за кражу 25 млн рублей, которые являлись вещдоками

Полицейский похитил изъятые в ходе проведения следственных действий денежные средства, воспользовавшись тем, что они хранились у него в сейфе

Главу следственного подразделения отдела Министерства внутренних дел России по Ярославскому району Москвы задержали по подозрению в хищении изъятых в рамках уголовного дела 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» по ссылкой на старшего помощника начальника столичного Главного следственного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Как сообщила Иванова, уголовное дело в отношении полицейского начальника было возбуждено накануне. Ему вменяется кража в особо крупном размере. Имя силовика в Следственном комитете предпочли не называть.

Согласно версии следствия, зимой 2021 года правоохранитель украл 25 миллионов рублей. Эти денежные средства были изъяты в ходе проведения следственных действий и хранились у него в сейфе. В настоящее время фигурант задержан.

Кроме того, в столичном управлении Министерства внутренних дел РФ инициирована доследственная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, его уволят из полиции по отрицательным основаниям, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.