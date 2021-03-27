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В РФ одобрили введение пошлины на экспорт подсолнечного масла

27.03.2021

Об этом передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития .

Таким образом, пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 70% от разницы на базовой и индикативной ценой. 

Ведомство отмечает, что базовая цена устанавливается в размере одной тысячи долларов, а индикативная будет определяться на основе данных информагентства Reuters.

Эта мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Минсельхоз России считает, что плавающая пошлина способствует повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.

Также подкомиссией было принято предложение Минсельхоза установка ставки экспортной пошлины на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за одну тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. 

Кроме того, признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины в отношении семян рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну на аналогичный срок.

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