Дієтологи розповіли, які три продукти перед сном можуть нашкодити здоров’ю

Ніч це особливий час доби, коли всі системи організму відпочивають. Однак деякі люди не розуміють цього та споживають багато їжі перед сном. Все це призводить до того, що травна система відчуває сильне навантаження, в результаті розвиваються різні захворювання.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Щоб уникнути негативних наслідків дієтологи назвали продукти, які ні в якому разі не можна їсти перед сном, оскільки це призведе до ускладнення і погіршення здоров’я. Повідомляє delish.

Кофеїн

Не можна пити каву на ніч, оскільки напій є сильним подразником нервової системи та викликає проблеми зі сном. Крім цього кави дає підвищене навантаження на серцево-судинну систему. Також проблеми викликає вживання шоколаду, бо він містить досить велику кількість кофеїну.

Гостра їжа

Занадто гострі страви краще не їсти за 1-3 години до сну, оскільки це може привести до сильної печії, ефект якої тільки посилиться, якщо людина буде знаходиться в горизонтальному положенні. Однак у гострої їжі є ще один побічний ефект — вона багата на гістаміни, які роблять людину більш бадьорою і заважають нічному відпочинку.

Дієтичне м’ясо

Навіть люди, які дотримуються здорового харчування, впевнені, що на ніч можна собі дозволити з’їсти трохи нежирного м’яса, такого як курка або індичка. Але і цього краще не робити, наполягають дієтологи. А все тому, що тваринний білок, що міститься в м’ясі, сприяє вивільненню енергії, бадьорить та може викликати поганий сон, або безсоння.

: сайт GreenPost