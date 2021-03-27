В селе у «дворца Путина» построят дорогую канализацию. Она отведёт нечистоты от берега рядом с дворцом

Компания «Лазурная Ягода», которой принадлежат спа-комплекс и виноградники около «дворца Путина» в Геленджике, собралась строить дорогостоящую систему канализацию в селе Прасковеевка, расположенном в непосредственной близости к «дворцу».

Информацию о строительстве «Открытые медиа» обнаружили на сайте анонсов общественных слушаний.

Информацию о слушаниях опубликовали 21 марта 2021 года. Из анонса следует, что «Лазурная ягода» построит в селе Прасковеевка «канализационный коллектор с глубоководным выпуском». Материалы по оценке воздействия на окружающую среду разрабатывала новороссийская компания «Экомт».

Канализационный коллектор с глубоководным выпуском — часть системы очистных сооружений. Очищенная вода сбрасывается на большой глубине далеко в море. Это позволяет избежать скопления нечистот непосредственно у берега, как это, например, регулярно происходит в самом Геленджике.

Это дорогостоящий способ очистки и сброса сточных вод. Например, на строительство очистных сооружений и глубоководного выпуска в самом Геленджике выделили 4,3 млрд рублей. Причём местные жители ждали новых очистных сооружений несколько десятков лет — но решение построить канализационный коллектор власти приняли лишь в 2020 году после того, как в городе и его окрестностях появились дома и поместья российской элиты — от друзей президента Путина и близких к нему бизнесменов до патриарха Кирилла (подробно о высокопоставленных «дачниках» в Геленджике можно прочитать в расследовании «Открытых медиа»). Закончат строительство канализации в Геленджике к 2023 году.

Ни технического задания, ни описания «дворцовой» канализации и информации о стоимости этого проекта на сайте анонсов общественных слушаний «Открытым медиа» обнаружить не удалось. Администрация Геленджика и «Лазурная ягода» отказались предоставить техническую документацию, заявив, что ознакомиться с ней можно только непосредственно на слушаниях. Местные экологи, с которыми удалось поговорить ОМ, об этом проекте ничего не знают.

Местные жители рассказывали «Открытым медиа», что именно благодаря соседству с «дачей Путина» в Прасковеевку провели газ и построили нормальную дорогу. «За Путина вам тут никто плохого не скажет! Даже не пытайтесь! Это же благодаря его даче только нам в Прасковеевку газ провели! Сколько лет сидели без газа! А дорогу видели? Автобан!» — радуются они.

«Лазурной ягодой» владеет петербургское некоммерческое партнёрство «Развитие аграрных инициатив», которое учредили друг президента Путина миллиардер Геннадий Тимченко, а также бизнесмен Владимир Колбин. Бизнесмен — сын покойного Петра Колбина, ещё одного друга президента Путина.

Именно «Лазурной ягоде» принадлежит винодельческая «Усадьба Дивноморское» в Прасковеевке, которую Навальный называют частью резиденции Владимира Путина. «Главное в этом поместье — даже не винодельня, а роскошное спа-шато на высоком морском берегу. «Сидишь с бокалом красного вина и любуешься видами на море в закате солнца», — цитировал Навальный одного из разработчиков проекта. Как выяснили «Открытые медиа», сейчас «Усадьба» расширяется: под присмотром спецслужб там ведётся строительство большого аквапарка.

Издание «Проект» обнаружило, что «Лазурная ягода» в 2017 и 2018 годах выкупила территорию детского лагеря «Золотая лоза», расположенного около резиденции в Прасковеевке. По мнению журналистов, это было сделано для того, чтобы расширить территорию рядом с «дворцом Путина».

В конце января 2021 года друг президента миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца под Геленджиком. Бизнесмен заявил, что планирует открыть там апарт-отель. «Мы хотим построить там апарт-отель, поэтому в проекте достаточно большое количество денег. Это шикарное место, прямо располагающее, чтобы там сделать именно отель. Там красивое место», — рассказал миллиардер.

openmedia.io