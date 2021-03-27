На Воробьёвых горах вырубают сотни деревьев и кустарников ради строительства горнолыжных трасс

Власти Москвы вырубили несколько сотен деревьев на Воробьёвых горах, узнали «Открытые медиа».

Соответствующее разрешение на вырубку зеленых насаждений, так называемый порубочный билет, 10 марта выдал департамент природопользования и охраны окружающей среды московской мэрии («Открытые медиа» ознакомились с документом). Вырубка деревьев проводится для того, чтобы освободить место под постройку горнолыжных трасс на Воробьёвых горах, знает собеседник «Открытых медиа», близкий к департаменту природопользования.

Как следует из порубочного билета, мэрия «в связи с развитием оползневых процессов на склоне» разрешила вырубить 350 деревьев и 900 кустарников по адресу: улица Косыгина, владение 28. Речь идёт о насаждениях прямо под знаменитой смотровой площадкой на Воробьёвых горах от вершины склона и почти до самой реки.

Кроме того, 9 марта департамент природопользования выдал предписание («Открытые медиа» ознакомились с его копией) на вырубку ещё 83 сухостойных и «аварийных» деревьев на склоне. Вырубить их следует до 31 марта, говорится в документе. При этом в перечётной ведомости деревьев и кустарников (есть в распоряжении ОМ), составленной тем же департаментом в конце декабря 2020 года, состояние всех деревьев на участке было признано удовлетворительным.

К 25 марта большая часть деревьев на участке была уже вырублена, убедился корреспондент «Открытых медиа».

О строительстве трёх горнолыжных трасс на Воробьёвых горах мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ещё в январе 2019 года. После реконструкции в спорткомплексе «Воробьёвы горы» должен появиться трамплин, три горнолыжных склона длиной 170, 150 и 130 метров, трамплин для сноуборда Big Air и школа лыжных видов спорта. Кроме того, в спорткомплексе будет экстрим-парк, роллердром, верёвочный парк, санная трасса, бугельная канатная дорога, а также зиплайн.

Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству этого спорткомплекса 15 марта получила компания петербургская компания «Росинжиниринг».

По данным издания «Собеседник», именно это компания строила президентскую резиденцию «Ачипсе» в Красной поляне. В этом поместье журналисты издания обнаружили рояль «как у Николая II» и урны по 76 000 рублей. «Собеседник» также утверждает, что эта компания отвечала за возведение горнолыжного комплекса «Игора» Светланы Кривоногих в Ленинградской области.

Всего из бюджета столицы на развитие территории спортивного комплекса на Воробьёвых горах предполагается потратить 700 млн рублей, следует из инвестиционной программы Москвы.

«Открытые медиа» направили запрос в департамент природопользования и охраны окружающей среды, но на момент публикации ответа не получили.

openmedia.io