Дело об убийстве вора в законе Япончика рассмотрит суд присяжных

Дело против двух обвиняемых в убийств вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Муртази Шадании и Джамбула Джанашии. Отбор присяжных для рассмотрения их дела назначен на 14 апреля.

В организации убийства обвиняют вора в законе Илью Симонию (Махо), который пошел на преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за Япончиком.

28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Вор в законе скончался в больнице в начале октября.

Газзаев, Шадания и Джанашия обвиняются по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство»), а также части 3 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.