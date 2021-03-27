Чому не можна їсти шоколад перед сном

Більшість із нас полюбляє шоколад, хіба ж ні? Плитка смачного шоколаду може відсунути на другий план усі проблеми на світі. Потяг до цього продукту особливо посилюється у вечірній час, тому більшість людей споживають його перед сном. Однак, якщо ви хочете добре відпочити вночі, робити цього не варто, пише Жіночий світ з посиланням на Health shots.

Експерти вважають, що їсти шоколад після 17:00 – погана ідея. Від цього потрібно відмовитись. Чорний шоколад теж під забороною. Це дуже корисний для здоров’я продукт, але залиште його краще, щоб з’їсти після обіду.

Чому ж небажано їсти шоколад перед сном? Справа в тому, що він містить кофеїн. Вживання цього стимулятора у вечірній час може ускладнити вам засинання. Без глибокого сну ви не будете почуватись відпочилими, коли прокинетесь. Дослідження показують, що в той час, коли повинно відбуватись сповільнення всіх функцій організму, він починає переробляти кофеїн, цукор та жир із шоколаду.

Що ж із цим робити? Ну, кожен організм має власні особливості. Одним кофеїн не заважає заснути, тоді як інші проводять ночі без сну навіть через невелику його кількість. Тому якщо у вас є навіть мінімальні проблеми із засинанням, шоколаду ліпше уникати хоча б за три години до сну.

Такий проміжок часу дозволить вам перетравити його до того, як настане час спати. Але це не означає, що ви маєте лягати голодними.

Ось кілька продуктів, які підійдуть для вечірнього перекусу краще за шоколад:

Мигдаль. Мигдаль містить мелатонін, який полегшує засинання. Також він багатий на магній та кальцій, два мінерали, які сприяють м’язовому розслабленню і сну. При цьому він майже не містить цукру і насичених жирів.

Тепле молоко. Цей засіб використовували для покращення якості сну багато поколінь. І не дарма, адже молоко містить триптофан, мелатонін, кальцій та вітамін D, які полегшують засинання та покращують сон. Ви можете обирати молоко з низьким вмістом жиру, якщо дбаєте про свою фізичну форму.

Ківі. Дослідження показують, що споживання ківі сприяє спокійному та глибокому сну. Люди, які протягом 4 тижнів їли два плоди ківі за годину до сну, потребували менше часу, щоб заснути, спали довше та краще.

Чай з ромашки. Чай з ромашки – прекрасний засіб від безсоння. Це тому, що він містить флавоноїди, які допомагають покращити якість сну. Вважається, що первинний флавоноїд, апігенін, активує рецептори ГАМК А, що полегшує вам засинання.