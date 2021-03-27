Сын Гладковского ездит на автомобиле консульства Сейшельских островов

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и фигуранта скандала с «Укроборонпромом» Олега Гладковского Игорь был замечен на автомобиле с дипломатическими номерами консульства Сейшельских островов.

Об этом пишет «Страна».

Игорь Гладковский ездит с водителем на автомобиле с номерами DP 350 001. Буквы означают сотрудников посольства или представительства, кроме технического персонала, а цифры 350 говорят о том, что авто принадлежит почетному консульству Республики Сейшельские Острова. 001 — это код государства, которому принадлежит дипломатическое представительство. В Киеве консульство находится на улице Новоконстантиновской, 1.

Согласно сайту МИД, Игорь Гладковский является почетным консулом в Киеве Республики Сейшельские Острова. Отметим, что до него эту должность занимал сам Олег Гладковский.

К слову, автомобиль, на котором ездит Гладковский-младший, также непростой. Это Genesis G90 — автомобиль люкс-класса, разработанный компанией Hyundai. Цены на машину стартуют от 61 тыс. долларов или 1,7 млн гривен. При этом Игорь Гладковский также является руководителем компании «Хюндай Моторс Украина».