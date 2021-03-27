Остроумно? Маричка Падалко ответила по поводу планов уволиться из ТСН

Телеведущая Маричка Падалко выложила в сеть красноречивое видео, которым ответила на вопрос одного из фолловеров, думала ли она когда-нибудь увольняться с «ТСН».

На видео, которое размещено в сториз в Instagram, сонная ведущая сидит за столом и зевает, прикрывая рот рукой. После этого камера переводится на часы.

«Думаю об этом каждую эфирную пятницу», — прокомментировала видео Маричка Падалко.