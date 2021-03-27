Рогозин вылетит из Роскосмоса ракетой, которую запустит Кудрин

В Роскосмосе Счётная палата РФ обнаружила очередные многомиллиардные нарушения. За то, чтобы «увести» из госкорпорации Дмитрия Рогозина взялся глава ведомства Алексей Кудрин?

Редакция «Компромат-Урал» всегда готова поддержать усилия аудиторов по очищению Роскосмоса от коррупционного мусора.

Счётная Палата обнаружила нарушений в работе Роскосмоса более чем на 30 млрд рублей за прошлый год, о чем глава ведомства Алексей Кудрин сообщил на встрече с Владимиром Путиным. В госкорпорации уже поспешили «откреститься» от обвинений — мол, обнаруженные нарушения связаны с неправильным оформлением документов и не носили материального характера. Однако всё это выглядит как попытка главы компании Дмитрия Рогозина попытаться уйти из-под удара и усидеть на своем месте, с которого его уже давно и старательно «уводят».

Аудиторы уже не в первый раз находят многомиллиардные нарушения в стратегической для России организации, которая благодаря своему «эффективному» менеджеру то и дело попадает в скандалы. Некоторые усматривают в этом также новый виток конфликта между Кудриным и Рогозиным, который тянется уже не первый год. Долго ли последнему еще удастся удерживаться в «седле»? Или оно не тонет, потому что не летает?

Байки Рогозина и «рекорды по количеству украденного»

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — цитирует ТАСС слова Алексея Кудрина, сказанные им на встрече c Путиным…

«Счётной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчётных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера», — передаёт РБК объяснение опрадывающегося руководства Роскосмоса…

К слову, как писал РБК, «в мае 2019 года в Счётной палате сообщали о выявленных в Роскосмосе нарушениях на 50 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 760 млрд руб., после чего Кудрин назвал госкорпорацию «рекордсменом по количеству украденных средств».

Впрочем, как позднее уточнил «Интерфакс»: тогда «проверка выявила нарушения при учете результатов интеллектуальной деятельности на балансе Федерального космического агентства в период с 2004 по 2014 год, перед тем как оно было ликвидировано». То есть, к этим нарушениям Рогозин прямого отношения не имел.

Деньги «улетели» в «черную дыру»

Вышел сухим из воды Рогозин и тогда, когда на воровство госкорпорации обрушился сам президент. Многие до сих пор помнят выступление главы государства касаемо ситуации на космодроме «Восточный» в 2019 году.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — цитировал «Коммерсант» слова главы государства.

Как писал РБК, по словам Рогозина, его проинформировали о схемах хищений на космодроме Восточный. «Мы рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — цитирует «Интерфакс» рогозинские объяснения. То есть, все эти претензии он счёл адресованными старым кураторам. Прикидывается?

Но лучше ли новые? Ведь уже и в бытность Рогозина «у руля» Путин критиковал компанию, например, за промедление. Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. «Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — цитирует «Коммерсант» слова главы государства по разносу рогозинских «достижений».

Как писала «Газета.ру», после этого стало известно, что «проект российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет пересмотрен», а затем «Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал госкорпорации «Роскосмос» и руководству РАН обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести сроки создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок». Получается, что специалисты поняли, что создать качественный продукт в срок все же никак не успеть? Так может быть потому, что выделенное на это финансирование уходило куда-то не туда?

Похоже, при Рогозине не смогли и побороть царящую в стратегической отрасли коррупцию. В частности, недавно, как писал «Коммерсант», «под стражу взят Роман Бобков, директор космического центра «Восточный», филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), головной структуры по обслуживанию одноименного космодрома. Бобков обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений для Восточного. Предполагаемый ущерб составил полмиллиарда рублей».

А летом прошлого года задержали бывшего главу ракетно-космической корпорации РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимира Солнцева. По информации PASMI, «топ-менеджера обвинили в мошенничестве при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции. Сумма хищения, по предварительным заявлениям СКР, составила 1 млрд рублей. Деньги якобы были присвоены путем завышения цен на поставляемые компоненты».

Как писал «Бизнес Онлайн», в начале марта «суд решил привлечь компанию Равиля Зиганшина к административной ответственности в виде приостановления деятельности ПСО «Казань» на срок до 90 суток». ПСО «Казань» — это «подрядчик строительства стартового комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный». А ведь еще в 2018 году, как сообщал «Бизнес Онлайн» «руководство «Роскосмоса» встревожено сложной финансовой ситуацией в производственно-строительном объединении (ПСО) «Казань», которое является подрядчиком строительства стартового стола под «Ангару» на космодроме «Восточный». Тогда причиной назывались огромные долги «ПСО «Казань», которые просто не позволили бы завершить стройку. Не говоря уже о завале сроков и той вакханалии, которую могли творить субподрядчики.

Но что мы имеем, спустя полтора года? Ни Зиганшин, ни другие топ-менеджеры и руководители ПСО «Казань» до последних дней не несли никакого наказания и продолжали работать с госкорпорацией.

Кадровая политика и «игрушки»

При этом оправдания Рогозина на летящие в сторону Роскосмоса претензии могут показаться смешными, как и сам журналист-философ во главе государственной космической корпорации. Как следует из ответа Роскосмоса на претензии Счётной палаты, вину за все, по сути, свалили на незадачливых бухгалтеров. То есть при таком «эффективном» менеджере как Рогозин даже не могут нанять персонал, который в состоянии справиться с финансовым документооборотом?

А ведь кадровая политика господина Рогозина уже становилась предметом серьёзных разговоров. Советника гендиректора госкорпорации Роскосмос Ивана Сафронова обвиняют в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Как уточняют СМИ, «следователь заявил, что с 2012 года господин Сафронов был завербован спецслужбами Чехии, в 2017 году «получил задание», то есть история разворачивалась до прихода Сафронова в Роскосмос. Однако для недоброжелателей это стало поводом задаться вопросом — неужели господин Рогозин не удосужился тщательно проверить, кого нанимает себе в подчинение?

Что и говорить, у него есть дела поважнее. То, Рогозин предложил украсить космические корабли гжелью и хохломой, то «развлекается» с роботом Фёдором, с которым они «хорошо понимают друг друга». Теперь вот объявлено о запуске телеканала «Первый Космический». Такие проекты обычно убыточны, а значит на эту свою «идею» Рогозин тоже, наверное, попросил бюджетных средств?

Складывается мнение, будто бы «исчезновение» денег из госкорпорации просто поставлено на поток. Видать, поэтому, по информации «Ведомостей», «расходы на реализацию космических программ могут быть сокращены на 60 млрд руб в 2021–2023 годах». Так сказать, хоть меньше своруют!

Такая нужная неприкосновенность

На фоне всех этих событий неудивительно, что посыпались претензии от аудиторов. Такое внимание со стороны СП может объясняться имеющимися разногласиями между Кудриным и Рогозиным. В свете последних новостей многие вспомнили, как в мае 2020 года глава Счётной палаты написал в Twitter, что «Россия отстала навсегда» в космической отрасли после того, как Илон Маск запустил на МКС корабль с двумя космонавтами.

Как вспоминает «Ура.ру», «конфликты между Кудриным и Рогозиным возникали, ещё когда до понижения в Роскосмос Рогозин был вице-премьером правительства РФ по ВПК. В 2013 году через СМИ и соцсети они поспорили о том, стоит ли наращивать расходы на вооружения. Кудрин, покинувший в 2011 году должность министра финансов РФ, настаивал на экономии, а Рогозин обвинял его в «подыгрывании Западу». Стало быть, сейчас мы можем наблюдать новый виток их противостояния?

Если это действительно так, то у Рогозина имеется серьезный политический противник, притом на фоне публичной критики главы государства и регулярных арестов в «Роскосмосе». Возможно ли, что скоро под прицел силовиков попадет и сам топ-менеджер?

А пока, кажется, будто бы он строит себе пути «отхода» в Госдуму. Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», которые только недавно объединились, уже столкнулись с проблемами на региональном уровне, где члены малых партий отказываются примкнуть к смехотворному союзу. При этом разочарованных готова принять «Родина». На базе СР и так произошло воссоздание старой доброй «Родины», только без ее основателя и идеолога Рогозина. Так что многие предрекают его скорое появление, а значит — и участие в ближайших так называемых «выборах».

Что сказать, по всей видимости, депутатская неприкосновенность и правда не помешает господину Рогозину — обвинения в адрес возглавляемой им корпорации летят одно за другим. Критика в адрес Роскосмоса, неожиданно прозвучавшая на встрече президента РФ Владимира Путина и главы Счетной палаты Алексея Кудрина, — очередной тревожный сигнал для топ-менеджера, — спрашивает издание «The Moscow Post» в своей публикации про лебединую песнь Рогозина.

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