Як надмірні фізичні навантаження заважають схуднути: цікаві факти

Люди, які хочуть швидко схуднути, заганяють себе у тренажерному залі. Вони готові займатися спортом щодня.

: Інстаграм Катерини Медушкіної

Як надмірні фізичні навантаження позначаються на схудненні – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Надмірні фізичні навантаження гальмують схуднення. І в цілому шкодять організму. Коли ми всерйоз спантеличені проблемою схуднення, стимул буває дуже великий. І, намагаючись якнайшвидше привести себе у форму, багато хто починає буквально виснажувати себе фізичним навантаженням. Адже здається, що чим сильніше виснажений організм тренуваннями – тим більше витрачено калорій, а значить, швидше можна скинути все наїдене,

– зазначила Медушкіна.

Як підібрати правильне навантаження

Вона пояснила, що для правильного схуднення організму потрібна та активність, яка запустить обмінні процеси для розщеплення жирів.

Для цього, за словами експертки, потрібно враховувати індивідуальні особливості організму. Також важливо розуміти, що тренувальна програма буде різною в залежності від рівня підготовки.

Що відбувається при надмірних фізнавантаженнях

М’язи розщеплюються під впливом виділення катаболічних гормонів, вони просто витрачаються в енергію, якої не вистачає для виконання тренування не своєї фізичної зони витривалості,

– уточнила фітнес-експертка.

Вона додала, що зв’язки можуть отримати мікророзриви. Крім того, надмірні навантаження провокують патологічні впливи на суглоби, а серце починає працювати на знос, що може стати причиною аритмії і тахікардії.

У той же час центральна у нервовій системі відбувається розлад, а обмінні процеси сповільнюються. Слід враховувати, що якщо тренування надмірне, заповнити запаси витрачених вітамінів буде набагато складніше.

Відповідно, через таку кількість важливіших завдань в організмі жироспалювання відкладається у найдальший ящик. Тому дуже важлива помірність у фізичних навантаженнях – не варто мучити себе щодня тренуваннями, ваш організм повинен відновлюватися,

– резюмувала Катерина Медушкіна.

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