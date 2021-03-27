Пока олигарх Шпигель и экс-губернатор Белозерцев делили миллионы, их водители судились за квартиру

Как теперь уже известно, дружба миллиардера Бориса Шпигеля и бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева была небескорыстной.

У каждого был свой интерес: по версии следствия, олигарх давал взятки главе региона, а тот в свою очередь подключил его к бюджетному потоку на поставку препаратов для нужд медучреждений. Денег было так много, что в доме Белозерцева наличными были забиты все шкафы и комоды. Лайф разбирался, какие активы покупали компаньоны и их семьи.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

По решению Басманного райсуда Москвы экс-губернатор Иван Белозерцев, фармацевтический олигарх Борис Шпигель, его супруга Евгения, гендиректор ОАО «Фармация» Антон Колосков, замглавы Представительства Пензенской области при Правительстве России Фёдор Федотов и водитель Геннадий Марков сейчас обживаются в разных СИЗО Москвы, где проведут ближайшие два месяца. Все они фигуранты уголовного дела о получении и даче взяток в особо крупном размере в составе группы, за что им грозит до 15 лет лишения свободы.

Скромное обаяние чиновника

В рамках дела следователи выясняют, сколько именно Белозерцев заработал на взятках, а Шпигель — на бюджете. И на что они потратили эти деньги. В России уже сложилась добрая практика, когда с подачи Генпрокуратуры имущество высокопоставленных чиновников, в том числе губернаторов, которые не смогли объяснить его происхождение, попадает под конфискацию. Можно не сомневаться в том, что семью Белозерцева затронет эта процедура: по данным источников Лайфа, в особняке экс-губернатора нашли наличными 360 млн рублей, драгоценности и коллекцию премиальных часов. Так, осенью 2020 года по случаю избрания Белозерцева на новый срок Шпигель подарил ему часы Breguet за 5,75 млн рублей. По версии следствия, он передал их через водителя Представительства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова. Теперь чиновник говорит, что, мол, как только узнал о стоимости часов, собирался их вернуть. Но не успел. Так же как и другие часы из его коллекции. По версии следствия, чиновник также получил от миллиардера минивэн Mercedes V250D.

На фоне богатства семьи миллиардера Шпигеля Белозерцевы выглядят более чем скромно. Если у первых недвижимость тянет более чем на три миллиарда рублей, то у семьи чиновника — на порядок меньше. У Белозерцевых самым богатым считается младший сын — Данила. Его имущество в 2015–2016 годах оценивалось в 40 млн рублей. Также у семьи бывшего губернатора в собственности находится трёхэтажный коттедж площадью более 400 кв. м на улице Лазо в Пензе скромной кадастровой стоимостью в 11 млн рублей. Цена подобных особняков в Пензе доходит до 80 млн рублей.

Дворцы и квартиры

Ключевой фигурой в бизнесе Шпигеля является его супруга Евгения. Она была учредителем и руководителем примерно 30 компаний, большая часть которых входила в холдинг «Биотэк».

Семья Шпигель предпочитала вкладывать свободные деньги в столичную недвижимость. Сначала это были квартиры в жилом фонде советских времён. Например, чета долго жила в обычной кирпичной многоэтажке 1973 года постройки на Малой Филёвской улице площадью 106,3 кв. м. Судя по плану дома, две соседние квартиры — «однушку» и «двушку» — объединили в одну. Сейчас стоимость жилья в 77 кв. м в таком доме оценивается примерно в 28 млн рублей.

МоскваМалая Филёвская улица, 40 на карте Москвы, ближайшее метро Кунцевская — Яндекс.Карты

Затем Шпигели купили трёхкомнатную квартиру в типовой 17-этажке на улице Северодвинской в Северном Медведкове. Сегодня за 74 квадратных метра в этом доме риелторы просят до 16 млн рублей. В этом же районе в Студёном проезде у Шпигеля была «двушка» в доме самой распространённой в Москве серии П-44Т.

В середине нулевых семья перебралась в престижный центр Москвы. В 2005 году Евгения Шпигель купила квартиру площадью в 170 кв. м в Большом Козихинском переулке, дом 27. Это знаменитый доходный дом дворянина Себрякова, построенный в стиле неоклассицизма в 1911 году. От него рукой подать до Патриарших прудов. Сегодня подобная квартира оценивается в 130 млн рублей.

Дворец на Новой Риге

Особняк на Новой Риге за 1 млрд рублей, похожий на тот, которым владеет семья Шпигеля

В 2008 году Евгения Шпигель зарегистрировала на себя особняк в три тысячи квадратных метров на краю лесного массива у Новой Риги. Он расположился на двух ранее выкупленных участках суммарной площадью почти в десять гектаров. Трёхэтажный дворец с цокольным этажом находится в коттеджном посёлке в деревне Поздняково Красногорского района Московской области.

Сейчас в этой деревне продают девять особняков с чуть меньшей площадью стоимостью от одного до двух миллиардов рублей.

МоскваЗвенигородская улица, 8к1 на карте Москвы, ближайшее метро Пионерская — Яндекс.Карты

Борису Шпигелю и его жене принадлежит квартира в ЖК «Дом у парка» на улице Звенигородской, 8/1 в районе Фили-Давыдково площадью почти 500 кв. м. Окна дома выходят прямо на Филёвский парк, вытянутый вдоль набережной Москвы-реки. Двухкомнатные квартиры в этом доме стоят около 75 млн рублей, трёхкомнатные — 85 млн, шестикомнатные — более 130 млн.

Объявление о продаже жилья в доме, где семье Шпигель принадлежат сразу три квартиры, одна из которых имеет площадь 475 кв. м.

Ближе к звёздам

МоскваГлинищевский переулок, 5/7 на карте Москвы, ближайшее метро Чеховская — Яндекс.Карты

Семье миллиардера также принадлежит квартира в центре Москвы в Глинищевском переулке площадью в 50 кв. м. Это знаменитый Дом актёров МХАТ 30-х годов постройки, признанный объектом культурного наследия федерального значения.

Монументальный дом, растянувшийся почти по всему переулку, украшают непрерывная лента балконов вдоль седьмого этажа и 14-этажная башня. Парадные подъезды оформлены чёрным мрамором. Порталы украшены цветочными гирляндами и барельефами. В доме жили известный режиссёр Сергей Образцов, педагог и писатель Владимир Немирович-Данченко, советские актёры Вера Марецкая и Иван Москвин. Квартиры в Доме актёров МХАТ небольшие по площади. За двухкомнатные апартаменты в этом доме просят до 75 млн рублей.

Объявления о продаже квартир в Доме актёров МХАТ, где имеется квартира у Шпигелей.

Домик на берегу «Московского моря»

Семья Шпигеля прикупила участок площадью 450 кв. м с домиком на берегу Пироговского водохранилища в деревне Сорокино (Мытищи). Согласно данным кадастра, этот участок стоит чуть больше миллиона рублей. Разлив воды здесь местами достигает километра в ширину. Пирогово даже называют морем. Летом сюда устремляются вейксёрферы и владельцы яхт на парад парусов. Вдоль берега ютятся коттеджи и базы отдыха. Это одно из самых популярных мест отдыха москвичей в летний сезон.

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Цены на жильё в этом районе разные: это может быть и древний дом за четыре миллиона рублей, и современный особняк стоимостью в несколько сотен миллионов. Например, одноэтажный коттедж площадью около 300 кв. м в Сорокине продают за 213 млн рублей.

У Шпигелей также есть дом площадью 670 кв. м на участке в шесть тысяч квадратов в посёлке Ильинский Раменского района Подмосковья. Коттедж расположился неподалёку от пруда и парка. Дома аналогичной площади в этом посёлке стоят около 90 млн рублей.

Ещё один домик Шпигелей расположился на улице Лермонтова в подмосковном Раменском. Здесь в распоряжении хозяев 3,5 тысячи квадратов земли, которая только по кадастру стоит не менее десяти миллионов рублей. Дома площадью до 200 кв. м на этой улице стоят около 20 млн рублей.

В среду прошли обыски у дочери миллиардера — Светланы Шпигель. В рамках уголовного дела у неё изъяли украшения. Их точная стоимость только устанавливается. Сама Светлана утверждает, что это были подарки её бывшего мужа — известного певца Николая Баскова. Они поженились в 2001 году, а развелись в 2008-м. У них есть общий сын.

Водители, достойные шефа

Минивэн Mercedes V250D, который, по версии следствия, Шпигель передал губернатору Пензенской области, числился на балансе московской транспортной компании «Би логистик».

Формально эта фирма никак не связана со Шпигелями, однако ранее предприятию принадлежали автомобили, на которых передвигалась супруга бизнесмена — Евгения. Например, она долгое время пользовалась удлинённым седаном BMW 745LI тёмно-синего цвета.

Следует отметить, что Геннадий Макаров — водитель представительства Пензенской области в Москве, который сейчас подозревается в передаче взяток Белозерцеву, — уже попадал в судебный скандал. У него есть два брата: Михаил и Сергей. Последний — тоже водитель, работает у Шпигелей. Ранее он вместе с Геннадием возил миллиардера.

Лайф выяснил, что два года назад братьям от родителей досталась квартира в Москве, которую они решили поделить. Геннадий выкупил долю братьев в квартире, но деньги отдал только Сергею. Михаила с несовершеннолетними детьми выселили по суду, деньги за свою долю он так и не получил.

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