«Настюша» поглощающая миллиарды

Как руководство «Россельхозбанка» вывело финансы через кубанские элеваторы

Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий юга России концерн «Покровский» выкупил у «Россельхозбанка» три кубанских элеватора, ранее принадлежавшие холдингу «Настюша» Игоря Пинкевича. Еще в 2007 году холдинг договорился с РСХБ об открытии кредитных линий, а позже элеваторы были переданы банку в счет погашения задолженности. Изначально их стоимость оценили в 4,75 млрд рублей, вот только, по мнению экспертов рынка, цена была существенно завышена. Это подтвердила продажа первых семи элеваторов, за которые РСХБ получил всего лишь 443 миллиона, причем часть активов за бесценок выкупил бывший в то время министром сельского хозяйства Александр Ткачев. Факт вывода из «Россельхозбанка» более 4 млрд рублей был проигнорирован занимавшим пост председателя правления Дмитрием Патрушевым, его заместителем Борисом Листовым, а также курировавшим сельское хозяйство вице-премьером Аркадием Дворковичем. Выводу средств из РСХБ, во время руководства Патрушева бывшего убыточным, способствовала ежегодная докапитализация банка осуществлявшаяся путем «вливания» в его уставный капитал десятков миллиардов бюджетных рублей, на чем регулярно настаивало банковское руководство. Эту политику продолжил пришедший на смену Патрушеву Листов, при котором ушли с молотка последние элеваторы «Настюши».

Активы «Настюши» вырастают в цене

«Россельхозбанк» продал расположенные на Кубани элеваторы «Албашский», «Величковский» и «Степнянский». Как сообщают «Ведомости», покупателем стал крупный сельскохозяйственный концерн «Покровский», принадлежащий одиозным бизнесменам Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову. По информации издания, элеваторы нужны концерну для обеспечения возможности длительного хранения собственной продукции, а также развития нового направления — зернового трейдинга.

Ранее объекты входили в структуру холдинга «Настюша» бизнесмена Игоря Пинкевича, арестованного в 2017 году в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами дольщиков московского ЖК «Царицыно». Кредитные линии десяти элеваторам были открыты в 2007 году, поручителем по ним выступало ООО «Зерновая компания «Настюша». Летом 2009-го РСХБ получил в счет погашения долга пакеты акций (75-85%) компаний, владеющих активами.

В 2016 году банк выставил элеваторы на продажу, оценив их стоимость в 612 млн рублей. В итоге удалось реализовать семь за 443 миллиона. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: при задолженности «Настюши» перед банком в размере 3,15 млрд рублей, активы были оценены в 4,75 миллиарда. Разница между суммой долга и стоимостью акций в 1,6 миллиарда была компании компенсирована.

Между тем, по мнению экспертов, оценка элеваторов могла быть завышена, как минимум, вдвое. В частности, об этом рассказывал «Ведомостям» гендиректор «Института конъюнктуры аграрного рынка» Дмитрий Рылько. В то же время, на продажу они выставлялись по цене, близкой к рыночной. Но куда, в таком случае, смотрел Дмитрий Патрушев — сегодняшний глава Минсельхоза, много лет руководивший РСХБ и игнорировавший тонкости сделки, заключенной в 2016 году? И эту же политику продолжает проводить действующий председатель правления банка Борис Листов.

Знакомые все лица: Патрушев, Дворкович, Ткачев

СМИ уже давно обратили внимание на крайне избирательный подход, применяемый в работе РСХБ. Так, если ситуация с элеваторами группы «Аликор» больше напоминала рейдерский захват, то в отношении аналогичных объектов «Настюши» имело место редкое в таких случаях великодушие. Стоимость активов сознательно завысили, банк согласовал проведенную оценку, в результате чего из кредитного учреждения были выведены миллиарды рублей.

Получается, мог иметь место сговор между руководством РСХБ и бизнесменом-мошенником Пинкевичем? Как писал портал «Главк», «Россельхозбанк» наряду с «Промсвязьбанком» братьев Ананьевых, регулярно кредитовал принадлежавший Пинкевичу «Московский комбинат хлебопродуктов». Но если предусмотрительные Ананьевы своевременно переуступили долг компании ГВСУ «Центр» Бориса Ротенберга, то РСХБ этого не сделал. Мог ли Ротенберг отказаться от сделки с Патрушевым? Или у руководства кредитной организации были некие особые, неформально-коммерческие, отношения с владельцем «Настюши»?

Вдуматься только: оценив элеваторы в 4,75 млрд рублей, спустя несколько лет банк получает за семь из них всего 443 миллиона. За пакеты акций оставшихся трех бенефициары «Покровского» заплатили порядка 94 миллионов. Понятно дело, что оставшуюся разницу РСХБ уже не увидит. Видимо, в свое время она легла в карманы (а точнее, оказалась переведена на счета) участников сделки.

Примечательно также то, что в 2016 году часть элеваторов по бросовой цене досталась АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», имя владельца которого не сложно угадать: это Александр Ткачев — экс-губернатор Кубани, бывший в то время не только министром сельского хозяйства, но и председателем Наблюдательного совета «Россельхозбанка». Можно предположить, что все тонкости проведения сделки были ему хорошо известны, и, приобретя желаемые активы, в долгу он не остался.

По информации «Ведомостей», торги проводились в соответствии с полученной банком правительственной директивой. Куратором сельского хозяйства в то время выступал вице-премьер Аркадий Дворкович, позже сменивший Ткачева в Наблюдательном совете РСХБ. Но его финансовые потери тоже нисколько не смутили. Что и говорить: Патрушев-младший, Ткачев, Дворкович, Листов — все свои люди! А выброшенные на ветер 4 миллиарда — это, видимо, пустяки. Банк-то государственный, так что очередная докапитализация решит все проблемы.

«Россельхозбанк» на бюджетной «игле»

В начале марта «Россельхозбанк» опубликовал отчетность, в соответствии с которой его чистая прибыль по итогам 2020 года составила 13 млрд рублей, что в 3,2 раза выше показателей предыдущего периода. Собственный капитал банка на конец года составил 234,7 млрд рублей, увеличившись за год на 17,8%.

Всего несколькими месяцами ранее, в конце декабря, в Наблюдательном совете РСХБ, который возглавляет министр Дмитрий Патрушев, заявили о необходимости очередной докапитализации учреждения: в 2021 году она должна составить 30 млрд рублей. Между тем, только в ноябре сообщалось о намерении правительства докапитализировать банк на 10,5 миллиарда путем приобретения дополнительного выпуска его акций. Уточнялось, что полученные средства будут направлены на расширение объемов кредитования аграрно-промышленного комплекса и поддержку экспорта сельхозпродукции.

До этого, в августе, первый зампред правления «Россельхозбанка» Кирилл Лёвин рассказал об имевшем месте увеличении уставного капитала на 20 млрд рублей. Тогда речь шла о размещении обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу Росимущества. В этом кроется ответ на вопрос о том, откуда у РСХБ деньги. Может быть, именно поэтому банк так спокойно смотрит на потерю миллиардов от сделок, подобных продаже элеваторов «Настюши»?

На бюджетной «игле» РСХБ находится годами. Но если при действующем председателе Правления Борисе Листове финансовые показатели учреждения официально вышли «в плюс», то в период руководства Дмитрия Патрушева положение дел было кардинально противоположным: по данным РБК, в 2014-2017 гг. убытки банка превысили 220 млрд рублей. В свою очередь, «Коммерсант» отмечает, что начиная с 2013 года, РСХБ получил от государства 251 миллиард, плюс еще 84 миллиарда составил субординированный депозит «Роснефти».

То есть, до недавнего времени правительство с лихвой перекрывало все убытки «Россельхозбанка». Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова заявила, что в 2021 году кабмин не планирует очередной докапитализации РСХБ: приоритетной становится поддержка сельхозпроизводителей. «Что касается институтов развития — это в зависимости от того, будут ли какие-то дополнительные источники», — добавила замминистра.

Но, как мы уже знаем, в наступившем году банк рассчитывает получить из бюджета 30 миллиардов. И можно не сомневаться: глава Наблюдательного совета Патрушев сделает все возможное для нахождения этих самых «дополнительных источников».

Друзья и враги «аграрного лобби»

Вопрос прекращения ежегодных многомиллиардных бюджетных вливаний в «Россельхозбанк» неоднократно озвучивали чиновники самого высокого уровня. Еще в 2013 году министр финансов Антон Силуанов высказывался категорически против докапитализации РСХБ. «Нужно вести ответственную кредитую политику», – подчеркивал глава Минфина, добавляя, что банк не должен превращаться в «организацию по раздаче невозвратных кредитов».

В июне 2018 года руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин потребовал дополнительных обоснований дальнейшей докапитализации. Заметим, что это произошло вскоре после смены банковского руководства и назначения Дмитрия Патрушева министром сельского хозяйства. Невольно напрашивается мысль, что таким образом Кудрин дал оценку всей предыдущей деятельности бывшего предправления и его команды.

По информации журнала «Компания», Патрушева «в штыки» воспринимал и Александр Ткачев, также выступавший против вливания средств в РСХБ. Сгладить противоречия удалось, якобы, благодаря все тому же Аркадию Дворковичу. Видимо, продажа активов «Настюши» за мелкий прайс компании бывшего губернатора стала своеобразным следствием ранее заключенного «мира».

Кстати, своих интересов в аграрном секторе Ткачев и Дворкович особенно не скрывают. Достаточно вспомнить о скандальном видео с вечеринки, происходившей на борту самолета, в процессе которой они дружно произносят тосты и пьют «за аграрное лобби».

В СМИ появлялись публикации, обвинявшие самого Патрушева в кредитовании коммерческих структур, принадлежащих его родственникам. То есть, речь шла, ни много, ни мало, о возможном злоупотреблении служебным положением. В одном из материалов «Новой газеты» рассказывалось о компаниях «Агро-Лайн» и «Круглый год», бенефициаром которых издание называло двоюродного брата министра Алексея Патрушева. Кредит, полученный в РСХБ фирмой «Круглый год» составил 1,6 млрд рублей.

Сегодня Дмитрий Патрушев руководит аграрным сектором в федеральном масштабе, при этом продолжая играть одну из ведущих ролей в «Россельхозбанке». Что касается пришедшего ему на смену Бориса Листова, бывшего сенатора, представлявшего в Совете Федерации Еврейский автономный округ, то лучшую характеристику ему дала член Совфеда Людмила Нарусова: «Он очень моложавый и коммерчески ориентированный… Быстро понял, что в Совете федерации больших денег не заработаешь, и ушел в Россельхозбанк».

Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Стоит ли удивляться, что в результате сделок, заключенных «коммерчески ориентированными» топ-менеджерами, выделенные банку сотни миллиардов рублей продолжают исчезать в неизвестном направлении?

renome.info