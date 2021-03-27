Чистая прибыль компании Ахметова выросла за год в 34 раза

За 2020 год компания Д.Трейдинг (входит в структуру группы ДТЭК Рината Ахметова) получила 1,6 млрд грн чистой прибыли, что в 34 раза больше, чем за предыдущий год.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на финансовую отчетность трейдерской дочки ДТЭК.

Согласно документу, выручка Д.Трейдинг за прошлый год составила 63,3 млрд грн. Это 1,5 раза больше, чем годом ранее – 40,65 млрд грн.

Финансовый результат компании до налогообложения – 2,2 млрд грн. Этот показатель по сравнению с результатов 2019 года увеличился в 38 раз.