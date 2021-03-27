Суд назначил бывшей замглавы правления “Приватбанка” залог в размере более 50 млн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн гривен. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение сегодня приняла судья ВАКС.

На подозреваемую, вместе с тем, положили следующие обязательства:

прибывать в орган досудебного следствия, к прокурору, судьи и в суд по первому требованию;

не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями;

сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

“Ходатайство прокуроров удовлетворить частично. Избрать подозреваемой Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 22 027 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 50 миллионов 1 тысячу 290 гривен”, – заявила судья.

Отметим, вчера суд назначил еще одной подозреваемой по делу ПриваБанка 2,7 млн гривен залога.