Новинский ответит за Порошенко

Основателя Smart Group догоняет токсичная история предшественника

На днях ПАО «Укрнафта» обратилось в офис Генерального прокурора Украины с просьбой принять участие в конфликтной ситуации вокруг Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.).

«Необходимо подать заявление в Окружной административный суд Киева о пересмотре судебного решения по данном вопросу по вновь открытым обстоятельствам. Обращение в суд необходимо реализовать с целью недопущения нивелирования значимости собранных по делу доказательств и для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проведении аудита разрешений на недропользование», – говорится в обращении «Укрнафты».

Речь идет о прошлонедельном решении СНБО проверить все спецразрешения, выданные начиная с 1994 г. «Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут законно возвращаться народу Украины», – говорил по этому поводу глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

На фото – Игорь Коломойский

Эпизод со Свистунковско-Червонолуцким месторождением действительно легко вписать в категорию проблемных участков. Изначально, с 2004 г., его разрабатывала вышеупомянутая «Укрнафта», которая за годы эксплуатации вложила в месторождение десятки миллионов гривен.

Но в президентскую каденцию Петра Порошенко, в 2017-м, специальное разрешение на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцкого месторождения было выдано малоизвестной фирме ООО «Аркона Газ-Энергия».

Этому предшествовала судебная война между «старым» и «новым» лицензиатами. Она тянулась больше трех лет, в течение которых в «Укрнафте» не уставали повторять мантру о несправедливости жизни: мол, участок разработан за ее деньги, а зарабатывает на продаже углеводородов с него другой. Проймет ли сейчас эта душещипательная история ГПУ? Вряд ли.

Зато может заинтересовать другое. Когда Свистунковско-Червонолуцкое месторождение оформлялось на «Аркону», по утверждениям «Укрнафты», запасы природного газа в соответствующем спецразрешении были занижены в несколько раз, что позволило лицензиату заплатить в госбюджет в 10 раз меньше необходимого: 3,8 млн грн. сбора против рыночных 110 млн.

«Такая оценка основана на результатах геологических исследований, которые «Укрнафта» проводила с 2004 по 2010 год. В соответствии с ними только по Червонолуцкой площади извлекаемые запасы газа составляют 1 млрд куб м, а конденсата – 96 тыс. т. В тоже время в выданном «Аркона Газ-Энергия» спецразрешении указаны значительно меньшие извлекаемые запасы: 320 млн куб м газа и 17 тыс. т конденсата соответственно», – указывают представители «Укрнафты».

Эта математика позволяет увязывать процедуру выдачи специального разрешения ООО «Аркона Газ-Энергия» с нанесением ущерба государству. А это как раз из разряда, как сейчас модно говорить, кейсов, о которых говорят в СНБО. Соответственно, этот прецедент может заинтересовать и Генпрокуратуру.

Почему «Укрнафта» сейчас настаивает на привлечении стороны Ирины Венедиктовой? Потому что это предприятие полностью исчерпало собственные силы в борьбе с оппонентами: 4 февраля 2021 г. Верховный Суд Украины окончательно и бесповоротно подтвердил законность выдачи спецразрешения на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении для ООО «Аркона Газ-Энергия». Месяц назад об этом публично заявляла пресс-служба группы компаний Smart Energy Вадима Новинского, куда сейчас входит «Аркона».

На фото – Вадим Новинский

На момент начала «боевых действий» между «Укрнафтой» и «Аркона Газ-Энергия» последняя считалась близкой окружению Петра Порошенко. Купив у него эту компанию, команда Новинского вместе с ней купила и билет на войну.

При этом ее оппонентом оказался ни кто-нибудь, а один из самых влиятельных олигархов в Украине Игорь Коломойский, к сфере интересов которого как раз и относится полугосударственная «Укрнафта».

При Порошенко-президенте эта взаимосвязь играла скорее против ПАО, ведь не было секретом, что отношения тогдашнего гаранта конституции с основателем группы «Приват» испорчены. Но вследствие последних событий, времена, когда Коломойский мог извлечь выгоду из того, что хозяином главного кабинета на ул. Банковой является Владимир Зеленский, кажется, безвозвратно утеряны.

А значит сегодняшний призыв «Укрнафты» к Генпрокуратуре может решить не столько ее проблемы, сколько создать их стороне Новинского, вернув права на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения, как говорит Алексей Данилов, «народу Украины».

oligarh.media