У Києві водії влаштували розборки посеред дороги: один дістав ніж, а інший пістолет

У Києві 26 березня на проспекті Бандери двоє водіїв влаштували розбірки. Один із них дістав ніж та побіг у напрямку іншого, а другий підняв угору пістолет та вистрілив у повітря.

: dtp.kiev.ua

Що стало причиною сварки наразі невідомо. Але у результаті розбірок постраждав автомобіль Toyota – чоловіки зачепили його коли тікали.

Поліція оголосила план-перехоплення. Це сталось приблизно об 11:20 на дорозі у бік станції метро “Почайна”.

Конфлікти на дорогах Києва

Раніше у Києві стався інший конфлікт на дорозі – водій вдарив по обличчю пішохода, той від удару кулаком помер. Тоді поліція швидко знайшла вбивцю – ним виявився громадянин Азербайджану, який має право на постійне проживання в Україні.

Зловмисника вдалось ідентифікувати й швидко затримати завдяки камерам спостереження.