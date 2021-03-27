П’ять років стукає у двері: британці поскаржилися на лебедя-хулігана

тах дістає сусідів найчастіше влітку, у всі інші пори року він мирно живе на озері.

Мешканці британського містечка Нортгемптон поскаржилися на лебедя, який щодня стукає їм у двері, повідомляє New York Post.

Сам житловий квартал розміщений біля невеликого озера, тож дикі птахи там не рідкість.

У птаха навіть з’явилося ім’я Седрик. Британці кажуть, що його поведінка вже «зводить з розуму».

«Він починає з того, що стукає по поштовому отвору – задоволено гучно стукає по металу своїм дзьобом. Звуки лунають по всьому будинку. Це не завдає ніякої шкоди, але дуже дратує», – скаржиться 70-річний мешканець кварталу Стівен Легг.



Седрик живе зі своєю «подругою» на прилеглому озері й почав переслідувати сусідів 5 років тому. До цього два роки птахи галасу не зчиняли.

Іноді лебідь стукає один або два рази, а потім йде геть. В окремих випадках птах продовжує здіймати ґвалт протягом трьох годин.

70-річний британець гадки не має, чого хоче Седрик. За його словами, птахів регулярно годують сусіди, тому таку поведінку навряд можна пояснити пошуками їжі.

Птах дістає сусідів найчастіше влітку, у всі інші пори року він мирно живе на озері.

Легг навіть купив спеціальний пристрій, який би відлякував лебедя ультразвуком, але Седрика, схоже, цей звук навпаки приваблював.

«Він просто з цим змирився, можливо, це його навіть підбадьорило», – припускає чоловік.

Якщо цього літа Седрик знову діставатиме Легга своїм гучним приходом, то пошту, скаржиться британець, доведеться просити передавати через вікно, щоб тримати двері зачиненими.