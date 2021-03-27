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Королева Іспанії вийшла у світ в розкішному топі з пір’ям (фото)

27.03.2021

На відміну від жінок британської королівської сім’ї, стиль королеви Іспанії набагато менш консервативний. Летиція обожнює зухвалий total red, підкреслює ноги вирізами від стегна і віртуозно поєднує принти. Цього разу іспанська монархиня зробила ставку на відкриті плечі і жіночний силует.
За інформацією Daily Mail, вчора Летиція разом з чоловіком королем Філіпом VI прибула з офіційним візитом в Андорру. До теперішнього моменту королева вже встигла змінити кілька нарядів. Найвитонченішим став коктейльний образ для церемонії вручення нагород принцеси Астурійський.

Фото: Getty Images

В Andorra Park Hotel Летиція прибула в класичних чорних брюках і розкішному пудровому топі від The 2nd Skin co. Його фішка – обробка з страусиного пір’я і вшитий корсет ручної роботи. Також додатковий акцент на талії забезпечив атласний чорний пояс з бантом.

Образ завершили лаконічні чорні туфлі з гострим носом і клатч. Волосся королева Іспанії зібрала в елегантну вечірню зачіску.

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