Оля Полякова похизувалась бездоганною фігурою в купальнику

Популярна співачка Оля Полякова має бездоганну фігуру. Вона постійно хизується розкішними формами тіла та публікує провокативні світлини. Зараз зірка українського шоу-бізнесу перебуває на відпочинку. Співачка полетіла в теплі краї, щоб насолодитись спекою.

Не так давно Оля Полякова запостила нові фото, на яких продемонструвала чудову фігуру. Світлини з’явились на її сторінці в Instagram. Перед камерою відома співачка постала в неймовірному купальнику блискучого кольору. На фото Оля Полякова позує на пляжі.

Жінка похизувалась пружними сідницями й продемонструвала розкішне тіло. На одній із світлин Полякова позує на великому камені. Знаменитість показала свої стрункі ніжки. Пляжний образ артистка підкреслила головним убором та сонцезахисними окулярами.

У дописі Оля Полякова зізналась, що одна із фото, які запостила жінка, є занадто відвертою. На її думку, спочатку можна помітити, що співачка без купальника. Проте, артистка не публікує таких світлин. Вона лише продемонструвала позу, на якій засвітила майже оголені сідниці.