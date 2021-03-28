Названі п’ять симптомів раку, які найчастіше ігнорують

У симптоми раку часто входять абсолютно не страшні прояви. Саме тому багато хто з онкохворих не ставляться до них серйозно.

Ракові утворення можуть мати найрізноманітніші симптоми. Найчастіше люди не сприймають багато з них як попереджувальні знаки про небезпеку. Лікарі відзначають, що регулярні огляди можуть значно підвищити шанси помітити захворювання на більш ранніх стадіях розвитку.

У симптоми раку часто входять абсолютно не страшні прояви. Саме тому багато хто з онкохворих не ставляться до них серйозно.

Постійний кашель

Кашель зазвичай пов’язують із застудою або грипом. Однак будь-якому, у кого є безперервний кашель, слід пройти більш докладне обстеження.

“У більшості випадків кашель не означає рак. Але постійний кашель необхідно досліджувати, щоб з’ясувати, чи не є це раком легенів”, – пояснила Тереза Бартоломью з Центру профілактики раку.

Стійка печія

Печія може мати безліч причин: наприклад, надмірний стрес або раціон, що містить занадто багато жирного і солодкого. Якщо симптоми з’являються час від часу, турбуватися нема про що. Але постійна печія може бути ознакою раку горла або гортані.

Родимки

Небезпека, яку можуть представляти родимки, часто недооцінюється: родимка може перерости в злоякісну меланому – рак шкіри. Ознаки цього: стійкий свербіж або печіння в ураженій області плями. Якщо людина помічає такі симптоми, лікарі рекомендують відвідати дерматолога.

Кров в стулі

Кров в суілі може мати безліч причин, і більшість з них вказує на більш доброякісні захворювання, ніж рак: деякі з основних причин – геморой або невеликі розриви слизової оболонки. Фахівці настійно рекомендують щорічно відвідувати проктолога з 50 років.

Збільшення лімфатичних вузлів

Постійно збільшені безболісні лімфатичні вузли можуть вказувати на рак лімфатичних вузлів. Особливо, якщо ця безболісна припухлість тримається довго і не проходить. Рекомендується медичне обстеження.

Від більшості видів раку сучасна медицина може обіцяти високі показники лікування. Але є деякі типи пухлин, які протистоять будь-якій терапії: вони швидко і агресивно ростуть. У таких випадках особливо важлива рання діагностика.

: UkrHealth