Електричний Mini стане автомобілем безпеки

Автобренд Mini опублікував в мережі тизер нового авто. Оскільки зображення було нечітким, його відредагували за допомогою Photoshop.

За заявою фахівців новий транспортний засіб не буде оснащуватися традиційним ДВЗ. На обробленому в Photoshop тизері не видно вихлопних труб. У центрі дифузора проглядається задній протитуманний ліхтар. Розширювачі колісних арок авто не схожі з традиційними елементами, що встановлюються в авто серії John Cooper Works GP.

Яскраві вогні моделі можуть свідчити про те, що в даному випадку мова йде про машину безпеки, призначену для Формули E. Авто безпеки стали на сьогоднішній день звичайним явищем в автомобільному спорті.

Такі машини пілотують професійні автогонщики. Ці спеціальні авто доставляють до місця аварій лікарів, медичні, протипожежні та комунікаційні комплекти.

Поки відсутня детальна інформація про технічні характеристики нового Mini. Однак зрозуміло, що в даному випадку мова йде про електричну версію.