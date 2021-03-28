Абоненти Vodafone отримують небезпечні SMS: оператор розповів як діяти

Нещодавно Vodafone в рамках проекту «Тиждень цифрової грамотності», ініційованого Міністерством цифровий трансформації України, розповів абонентам, як чинити в разі отримання шахрайських СМС-повідомлень.

Як розпізнати шахраїв і що з ними робити?

Для того, щоб розпізнати шахраїв, важливо знати їх «почерк». Як правило, якщо є хоч якась, навіть незначна ознака шахрайства, то це вже привід насторожитися. Ознакою шахрайства буде відповідь «так» на будь-яке з наступних п’яти питань:

1. SMS надійшла з невідомого приватного номера?

2. SMS з «загрозою» блокування надійшла від імені невідомої установи?

3. SMS містить такі слова, як «виплата», «виграш», «приз», «заборгованість», «штраф» і т.д.?

4. SMS містить код і номер телефону, за яким треба повідомити цей код?

5. SMS має інформацію про блокування облікового запису будь-якого сервісу?

Іноді трапляється, що шахраї успішно мімікрують під справжні організації, використовуючи альфа-ім’я, через що їх СМС-повідомлення дійсно приходять як би від імені банку.

Якщо вам здається, що СМС схоже на правду, необхідно зателефонувати за номером колл-центру організації. При цьому ні в якому разі не можна передзвонювати по телефону, вказаному в самому повідомленні. Наберіть вручну номер, вказаний на вашій банківській картці або на офіційній сторінці організації.

Як же не потрапити на вудку шахраїв? Ніколи не виконуйте інструкцій, зазначених в СМС-повідомленнях. Видаліть повідомлення або збережіть їх, зафіксуйте дату отримання, час і номер ім’я, з яких вони до вас надійшли. Після цього зверніться до оператора або безпосередньо в правоохоронні органи.

На даний момент багато українських мобільних операторів, банки та інші компанії проводять заходи, які дозволять знизити ризики шахрайства. Розробляються не лише внутрішні продукти, які не дадуть вам стати їх жертвою, але і власна модель дата-аналітики, яка дозволить абонентам зберегти свої гаманці. Це так званий антифрод-сервіс «IMSI Check».