До последнего верила в любовь: в России нашли обезглавленной королеву красоты

В городе Новодвинске Архангельской области РФ произошла трагедия: недалеко от дома было найдено тело Ольги Шляминой, местной королевы красоты. Женщине нанесли несколько ударов ножом, а затем обезглавили, пишет Регион 29.

По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего сожителя Ольги, от которого она попыталась уйти к другому. Но ревнивый мужчина не смог этого допустить и убил возлюбленную.

Так, к своим 33 годам у Ольги за плечами было ужа два неудачных брака, но она не планировала всю жизнь оставаться одна. Семь лет назад она познакомилась с Вячеславом, который показался ей идеальным мужчиной. Так всё и было — он ухаживал за девушкой и проявлял собственнические нотки, которые интриговали молодую маму.

Но позже такое поведение начало перерастать в агрессию, и Вячеслав стал поднимать руку на Ольгу. Опасаясь за свою жизнь и жизнь сына, женщина решила уйти от возлюбленного. Но тот принялся корить себя и извиняться, отчего сердце Ольги дрогнуло, и она вернулась к Вячеславу.

Вот только это стало ошибкой — ревность и собственничество мужчины никуда не делись. Немалую роль в такой неровной семейной динамике играла и разница в возрасте — Ольга была младше сожителя на семь лет. Ситуация ухудшилась, когда молодая мама приняла участие в местном конкурсе красоты и выиграла, приковав к себе взгляды сотен мужчин.

Ольга искала выход из катастрофических отношений, ведь она всего лишь хотела простого женского счастья — чтобы дома её окружали счастливый сын и любящий муж.

«Семья, любовь и верность», «Утро в любящей семье — всегда доброе», — мечтательно писала она на своей страничке во «ВКонтакте». Поэтому, когда на работе королеве красоты начал выказывать знаки внимания обаятельный коллега, она решила, что вот он — шанс на светлое будущее.





Но Вячеслав узнал о конкуренте и, не подав вида, пригласил Ольгу на прогулку — подышать свежим воздухом и поговорить по душам. Все знали, что молодая мама обожает природу, особенно лес, который располагался недалеко от её дома. Она часто выкладывала оттуда фото, хвалясь очередным уловом — найденными грибами или ягодами. Именно туда и повёл возлюбленную Вячеслав. Там он и напал на неё, а после спрятал её тело в сугробе, присыпав снегом.