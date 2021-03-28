Известный советский писатель-фантаст умер от коронавируса

Союз писателей Молдовы в субботу, 27 марта, сообщил, что сегодня скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, известный писатель и публицист Ион Мынэскуртэ. Ему было 67 лет. «Его уход — большая потеря для нашего литературного мира», — отметили в организации.
Мынэскуртэ был членом Союза писателей СССР, и достаточно известной личностью среди любителей фантастики. Его книги «Задушевная беседа», «Мужчины Вселенной», «Артефакт», «Завтра, когда мы встретимся на земле», «Отсечение головы», и другие, до сих пор радуют многих читателей.
В последнее время молдавский писатель был главным редактором коллегии переводчиков в СП Молдовы и директором издательства Princeps.
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