Мать ни при чем: стало известно, почему обнаженная девушка гуляла с ножом по Мукачево

В Патрульной полиции Закарпатской области объяснили мотивы действий девушки, гулявшей накануне по центру Мукачево полностью обнаженной.

В комментарии ТСН.ua представитель Патрульной полиции Закарпатской области Эрнест Завадский сообщил, что 23-летняя возмутительница спокойствия пыталась совершить самоубийство.

По его словам, патрульным пришлось выезжать на место инцидента дважды, при этом во второй раз у девушки отобрали нож, а саму ее передали медикам.

«Предварительно выяснилось, что 23-летняя девушка хотела покончить с собой, поэтому у нее отобрали нож. Затем патрульные полицейские отвезли ее в центральную районную больницу Мукачево и передали врачам», — сообщил правоохранитель.

Также в полиции опровергли информацию из соцсетей о том, что мать указанной девушки в ответ на звонок правоохранителей заявила, что «она не против, если дочь бросится с моста в воду».