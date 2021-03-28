Трабер обустраивает вотчину Дрозденко

Как пишет The Sankt-Peterburg Post , в деревне Медный Завод Всеволожского района Ленобласти планируют построить этнопарк «Гардарика», рассчитанный на 1,2 млн туристов в год. Эту территорию называют не иначе как «областной Рублевкой», ведь там, в частности, проживает глава области Александр Дрозденко . Инвестором проекта выступает Александр Леонов, которого связывают с известным предпринимателем Рамисом Дебердеевым. Последний, в свою очередь, является давним партнером «авторитетного» Ильи Трабера , которого недоброжелатели называют «ночным губернатором» области. У него, судя по всему, имеются обширные связи с бывшим и нынешним руководством региона.

По словам Александра Леонова, инвестиции в проект составят 3,5 млрд рублей. Реализовать его планируется за восемь лет, он будет запускаться по мере ввода очередей в эксплуатацию. Для проекта необходимо было увеличить площадь деревни Медный Завод на 156,5 га за счет участков в собственности Всеволожского района и арендованных инвестором. Большинство участников Градсовета охарактеризовали проект положительно, и в итоге изменения в генплан Юкковского сельского поселения были одобрены.

Впрочем, сомнения в том, что проект могут «задвинуть», мало у кого были — хотя Леонов твердит, что работает над ним самостоятельно, на деле за ним «маячит» фигура Рамиса Дебердеева. Тезка господина Леонова был руководителем проекта в строительной компании «РР-Сити», соучредителем которой, согласно «Руспрофайлу» , ранее выступал Рамис Дебердеев. Последний же известен как партнер Ильи Трабера — человек, который по слухам чуть ли не «держит» всю Ленобласть уже многие годы.

В частности, имя тезки (или самого) Леонова «засветилась» в истории с достройкой скандального ЖК «Силы природы» в Мурино, которым изначально занимался «О2 Девелопмент». Как писал «Деловой Петербург» , в итоге инвестировать в проект полмиллиарда решила «РР-Сити». Тогда многие отметили, что фирме проект достался как будто на «блюдечке с каемочкой». Еще бы — областные чиновники тогда даже грозили, что будут банкротить «О2 Девелопмент», чтобы передать объект инвестору. Выглядит все так, что интересы Дебердеева власти могли активно лоббировать.

Занимается тезка будущего инвестора «Гардарики» и другой прибыльной отраслью — похоронной, владея зарегистрированным во Всеволожске ООО «Ритуальная служба «Век». А, как известно, нередко в этой сфере бывают задействованы люди, близкие к околокриминальным кругам. Да и в самом «Веке» происходят странные вещи: почему-то при нулевой выручке у компании обнаружилось убытков на 52 тысячи рублей. Деньги что, закопали в землю?

К слову, господин Леонов также является учредителем региональной благотворительной организации «Созвездие», где его партнером, в частности, является известный актер Иван Краско. Не будем ничего утверждать, но отметим, что для благотворительных организаций действуют особые условия организации бухучета и аудита. Простым языком – их могут использовать и для банального «вывода» средств.

Место для «своих»

В пользу того, что речь выше шла об одном и том же человеке по фамилии Леонов говорит тот факт, что Медный завод — вообще-то совсем не простая деревушка. Как пишет «Коммерсант» , в народе ее называют «областной Рублевкой», так как тут проживают губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, депутат регионального ЗакСа Алексей Ломов. Понятное дело, на такие территории абы кого не пускают. Строить под боком у официального губернатора разрешено только «ночному», коим злопыхатели считают Трабера?

Как сообщала «Версия» , супруга главы региона Ирина Дрозденко владеет 46-ю сотками и домом в поселке «Медное озеро». Земля «первой леди» Ленобласти досталась в собственность от ООО «Хонка-парк», которая, по слухам, незаконно огородила 850 метров береговой линии Медного озера, а также получила 135 га лесного фонда около поселков Юкки и Медный завод Всеволожского района.

Ирина Дрозденко еще несколько лет назад вошла в число миллиардеров, благодаря владению акциями порта Усть-Луга. В 2016 году она продала свою долю в компании, которая впоследствии отошла Дмитрию Слепову. Бизнесмен некогда был совладельцем ныне ликвидированного ООО «СК «Стройгарант», которому принадлежало 100% акций ООО «Энергомост». До 2012 года фирмой на 76% владел ГК «ЭФЭСК», где среди соучредителей некогда был сын бывшего губернатора Ленобласти Вадим Сердюков.

Связан Слепов с Сердюковым был и через АО «ЛОЭСК». Слепов числился одним из собственников предприятия, а через ООО «РОСТОК» конторой владел Сердюков-младший. Затем Слепов, по информации 47news , продал свою долю сыну экс-губернатора за 350 млн рублей.

Сердюков же впоследствии реализовал актив в пользу совладельцев Приморского УПК Ильи Трабера и Рамиса Дебердеева. Стоимость сделки составила более 100 млн евро. Ходят слухи, что Сердюков намеренно консолидировал актив в своих руках, чтобы потом передать его бизнесменам. Складывается впечатление, будто Слепов является своеобразным «связующим». Если это так, то через него супруга Дрозденко могла бы сотрудничать с Трабером.

Впрочем, родственники губернатора до сих пор присутствуют в компании. Дело в том, что Жанна Гешеле, супруга двоюродного брата главы Ленобласти, владеет 42% в «Усть-Лужской ПТК».

«Клубок» странных дел

И хотя Трабер официально не «светился» в ПТК, его возможное присутствие там кажется неслучайным. Он уже успел ранее поработать в порту Усть-Луга, где через «Новые коммунальные технологии» занимался перевалкой грузов. Притом его деятельность в порту сопровождалась скандалом: бывший председатель совета директоров в АО «Усть-Луга» Валерий Израйлит в 2016 году был заключен под стражу по обвинению в хищении и выводе за границу более 300 млн руб. Но после того, как его доли перешли к якобы имеющим отношение к Траберу структурам, его неожиданно выпустили из СИЗО, о чем сообщал «Коммерсант» .

Такой стиль ведения дел, кажется, вполне в стиле господина Трабера. В частности, сейчас он вместе со своим давним товарищем Дебердеев, кажется, пытается получить контроль над «Аксель Групп». И делает это, как выглядит со стороны, не совсем дружественным методом, о чем ранее подробно рассказывал The Moscow Post .

Настораживают и слухи, витающие вокруг бизнесмена. Дескать, ранее в определенных кругах он был известен под кличкой «Антиквар», и мог иметь отношение к тамбовской ОПГ. Как сообщала «Медуза» (признано иноагентом на территории РФ), имя Трабера фигурировало в так называемом деле «русской мафии», которое много лет расследовали испанские правоохранительные органы. Бизнесмена испанские власти объявляли в розыск, но задержан и судим он не был. По информации «Новой газеты» , он также очутился в файлах полиции Монако. Уж не поэтому ли он может действовать в Ленобласти руками других людей, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание?

Впрочем, своего отношения к «Приморскому УПК» он не скрывает, официально числясь в числе соучредителей на пару все с тем же Дебердеевым. А ведь если вспомнить, в случае и с этим активом было все не гладко: для реализации проекта, по разным данным, было вырублено 750 гектаров (!) леса на побережье Финского залива. Надо понимать, с позволения господина Дрозденко?

Ведь вся эта череда скандалов вокруг бизнесмена ему ничем не «аукается». Кажется, напротив, он лишь «загребает» новые активы и находит новых влиятельных партнеров. Так, сейчас ходят разговоры о том, что он сотрудничает с ГК «Содружество» миллиардера Александра Луценко, который решил освоиться в регионе и построить зерновой терминал. А где прибрежная зона — там и Трабер?

Кажется вполне логичным, что осваивать свою вотчину Дрозденко мог позвать именно Трабера — по всей видимости, друг к другу они уже давно «притерлись». Вот только зная неоднозначную репутацию последнего, кажется, что и в этот раз может не обойтись без громких историй.

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