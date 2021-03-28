«Царь богов» и перстни с пауками: оперативники поймали лидера одной из жестоких ОПГ Оренбуржья

25 марта Ленинский районный суд Оренбурга отправил в следственный изолятор 41-летнего лидера ОПГ «Близнецы», которая специализировалась на рэкете.

Ранее ему удавалось избежать тюрьмы благодаря психиатрическому диагнозу. Следователи проверяют причастность всех членов ОПГ к разным преступлениям. Лайф выяснил, как жила группировка и чем прославился её главарь.

«Близнецы» считаются одной из самых опасных и жестоких банд Оренбурга. Они до сих пор «работают» по лекалам суровых 90-х. Своё название группировка получила из-за странной прихоти главаря — он хотел, чтобы все его соратники были похожи друг на друга: чёрная одежда, одинаковые стрижки… Группировка специализировалась на вымогательстве денег у бизнесменов и крышевании водителей-дальнобойщиков. По версии следствия, в ОПГ было чёткое распределение ролей: одни бандиты анализировали и выбирали самые прибыльные направления, другие запугивали водителей, третьи собирали дань.

С 2019 года и по сегодняшний день сыщикам угрозыска удалось задержать всех участников группировки, включая лидера. Его имя не оглашается из-за медицинского диагноза.

В феврале в одном из ночных клубов Оренбурга вымогатели избили 29-летнего мужчину, угрожая сжечь его имущество, если он не принесёт им деньги. Тогда и был задержан лидер ОПГ.

Портрет «царя богов». Фото © УМВД Оренбургской области

На днях «царю богов» избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По адресам всех членов группировки провели обыски. Полицейские нашли иномарку, угнанную в другой стране, которую искали через Интерпол. Также силовики изъяли бронированный автомобиль лидера группы. Во время обысков нашли золото, поддельные документы и оружие, после чего членам банды было предъявлено обвинение по статье 163 УК (вымогательство). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Оперативники изъяли любопытные артефакты, достойные занять своё место в музее, посвящённом истории отечественного преступного мира. Например, настоящий трон, на котором восседал «царь богов», общаясь с окружением, а также золотые перстни с печатями в виде пауков — их раздавали особо отличившимся участникам группировки. Жестокость и эксцентричность «царя богов» уже стали притчей во языцех в криминальных кругах города.

Например, однажды один из жителей Оренбурга позволил себе неосторожные высказывания о лидере банды. За это его жестоко избили. Ещё одного человека — родственника таксиста — изувечили, а затем ударили ножом в живот. Но этим дело не кончилось — истекающему кровью мужчине 10 раз выстрелили в голову из травматического пистолета. Только благодаря усилиям врачей он выжил.

Первый громкий процесс против ОПГ «Близнецы» прошёл ещё в 2015 году. Тогда участников группировки задержали за вымогательство, но суд отправил их лидера на принудительное лечение в клинику института им. Сербского в Москве. Остальные восемь бандитов получили на суде от трёх до четырнадцати лет лишения свободы.

Лидер ОПГ во время вынесения приговора. © YouTube / Телекомпания Регион – Оренбург

Два года назад, после принудительного лечения в клинике Сербского, лидер ОПГ вышел на свободу и взялся за старое. «Царь богов» сколотил новый состав ОПГ. Не исключено, что и на этот раз суд признает его невменяемым и опять отправит лечиться.

Оренбург издревле славился лихими людьми. Именно в тех степях зародился, например, бунт Емельяна Пугачёва, потрясший Россию двести пятьдесят лет назад. Дух вольного и лихого уральского казачества проявляет себя в оренбургских степях и в 2021-м.

Здесь также проявляют себя криминальные группировки, основанные на эксцентричных культах. Лайф недавно сообщал об уникальной оренбургской криминальной группировке «Мормоны», которая долго занимала одну из главных позиций в регионе. У ОПГ были строгая дисциплина и крепкая круговая порука, что являлось крайне выгодным конкурентным преимуществом в кровавой борьбе за выживание. В отличие от подавляющего большинства остальной братвы, мормоны попали в новое время и, возможно, играют сегодня большие роли в оренбургском бизнесе.

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