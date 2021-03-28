Вчені виявили, що ризик розвитку хвороби Паркінсона можна знизити за допомогою вживання кунжутного насіння

Споживання хімічної речовини, що міститься у насінні кунжуту, може знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона, запобігаючи пошкодження нейронів, яке знижує вироблення дофаміну, показують дослідження. Про це повідомили вчені з Осакського Міського університету, які протестували хімічний сезамінол на клітинах, уражених Паркінсоном, а також згодовували його мишам протягом 36 днів, щоб з’ясувати, який вплив він чинить на рівень дофаміну і нейрони у головному мозку. Після годування мишей їжею, що містить сезамінол протягом 36 днів, дослідницька група побачила збільшення рівня дофаміну. Професор Кодзіма-Юаса каже, що ця речовина може бути першим препаратом для лікування хвороби Паркінсона, і вона походить з цілком природного джерела, інформує Ukr.Media.

Автори дослідження виявили, що сезамінол захищає від нейрональних пошкоджень, які викликали хворобу Паркінсона, і вважають, що він може бути ліками від цього стану. Вони також встановили, що у мишей з хворобою Паркінсона, які споживали цю хімічну речовину, спостерігалося поліпшення рівня дофаміну, балансу і рухової функції.

Японські дослідники визнали свій тест настільки багатообіцяючим для зниження ризику розвитку хвороби Паркінсона, що швидко перейшли до клінічних випробувань. Вони протестували хімічну речовину на живих клітинах і виявили, що вона може впоратися з окислювальним стресом, який пошкоджує клітини.

За наявності хвороби Паркінсона нервові клітини у мозку, які контролюють рух, руйнуються і гинуть через окислювальний стрес, тому зниження стресу може запобігти захворюванню. У буквальному сенсі слова повторюючи стару приказку «сміття однієї людини — скарб для іншої», дослідники виявили, що хімічна речовина під назвою сезамінол, що міститься у цих відходах, має захисну дію проти окисного стресу.

«Зараз немає ніякої профілактичної медицини для хвороби Паркінсона, — стверджує доцент OCU Акіко Кодзіма-Юаса, — у нас є тільки копінг-методи лікування».

Команда готова перенести свою роботу на стадію клінічних випробувань і з’єднати ланцюжок споживання/виробництва таким чином, щоб, за її словами, «запобігти хворобам за допомогою натуральних харчових продуктів і значно зміцнити здоров’я суспільства». Результати дослідження були опубліковані у журналі Heliyon.