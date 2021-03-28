За медійною атакою проросійських “Резидента” та “Легітимного” проти голови ДПС Любченко стоять Андрій Гмирін і Олександр Кучеренко

Перед початком конкурсу на посаду голови Державної податкової служби України, на заборонених в Україні проросійських телеграм каналах “Резидент” та “Легитимный” розпочалась медійна атака проти діючого голови ДПС Олексія Любченко.

На думку експертів, саме діючий голова має всі шанси залишитись на посаді, так як провів реформу ДПС і за останній рік не потрапив ні в один корупційний скандал. Конкурс має відбутись 29 березня 2021 року. До участі в конкурсі допущені 9 кандидатів: Любченко Олексій, Бамбізов Євген, Зенін Дмитро, Олейніков Євген, Рубан Наталія, Симчера Василь, Федоров Вячеслав, Шкураков Василь та Кучеренко Олександр.

Як повідомляють наші джерела в правоохоронних органах, замовниками інформаційної кампанії проти Олексія Любченко на телеграм каналах, що за даними СБУ куруються російськими спецслужбами, виступили Андрій Гмирін та Олександр Кучеренко. Чи будуть висуватись офіційні звинувачення в адресу Гмиріна та Кучеренко наразі невідомо. Андрія Гмирін, екс-податківець, “схемщик” часів президентства Віктора Януковича.

За інформацією ЗМІ, Гмирін раніше був причетних до створення “податкових” схем в інтересах Віталія Хомутинника та Олександра Клименко. Наразі Андрій Гмирін в публічній площині позиціонує себе як “експерт з питань оподаткування”. Олександр Кучеренко являеться креатурою Гмиріна на посаду голови ДПС.

Нагадаємо, що кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації. Зокрема мова йде про роботу телеграм каналів “Легитимный” та “Резидент”. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої “руської весни”. Матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян.