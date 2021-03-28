8 симптомів, які можуть свідчити про дуже високий кров’яний тиск

Гіпертонія – це стан, прим якому у людини підвищуються показники кров’яного тиску. Це одне з найпоширеніших захворювань, яке називають “тихим вбивцею”. Найчастіше вона зустрічається у людей похилого віку, тому особливо важливо стежити за рівнем артеріального тиску ваших літніх родичів, пише Жіночий світ з посиланням на Health shots.

Гіпертонія небезпечна своїми ускладненнями. За статистикою, приблизно третина населення має недіагностований підвищений кров’яний тиск, який може завдати серйозної шкоди серцево-судинній системі. Так як він найчастіше не має симптомів, потрібно регулярно перевіряти показники АТ.

Та все ж в деяких випадках ви можете помітити деякі ознаки підвищеного тиску. Ось 8 симптомів, які можуть вас попередити про небезпеку:

Сильний головний біль. Головний біль виникає тільки при дуже високому артеріальному тиску. В таких випадках він може призвести до мігрені, яка викликає пульсацію у скронях.

Запаморочення. Люди з високим кров’яним тиском можуть відчувати стукіт у шиї, грудях або вухах. Це може спричинити відчуття запаморочення.

Кров у сечі. Гематурія частіше зустрічається у людей з гіпертонією. В основному це невелика кількість крові в сечі.

Носова кровотеча. Ніс має крихкі кровоносні судини, і раптове підвищення артеріального тиску може призвести до носової кровотечі. Отже, гіпертонія пов’язана з кровотечею з носа.

Задишка. Люди, які страждають на гіпертонію, можуть мати нерегулярне дихання та болі в грудях, які можуть бути інтенсивними та створювати дискомфорт. Насправді задишка є однією із початкових ознак гіпертонії.

Проблеми із зором. Гіпертонія може призвести до гіпертонічної ретинопатії, при якій людина може зіткнутись з такими проблемами, як затуманення зору, втрата зору або порушення зору.

Почервоніння обличчя. Почервоніння обличчя та наявність кров’яних плям в очах можуть виникати, коли кровоносні судини на обличчі розширюються. Це може свідчити про гіпертонію.

Постійна втома. Високий кров’яний тиск позбавляє нас енергії, тому людина увесь час відчуває втому. Крім того, почуття тривоги та запаморочення можуть також порушити сон, що робить людину більш втомленою.

При появі цих симптомів потрібно звернутись до лікаря та виміряти показники артеріального тиску, щоб встановити діагноз і вжити заходів.