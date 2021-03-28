Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Білій Церкві чоловік пограбував 71-річну бабусю

28.03.2021

У місті Біла Церква літня жінка забула зачинити вхідні двері квартири та стала жертвою крадія

Як повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з посиланням на сторінку “Білоцерківське районне управління поліції” у Faсebook, до квартири жінки увійшов чоловік, який, зі слів старенької, мовчки схопив за подушку, під якою виявив сумку. Грабіжник забрав звідти всі заощадження та вибіг з квартири у невідомому напрямку.

Жінка зателефонувала до поліції та розповіла про те, що з нею сталося. Крім цього, вона описала зовнішність та одяг зловмисника.

Працівники кримінальної поліції Білої Церкви провели ряд оперативних заходів, встановили особу чоловіка та з’ясували, що в минулому він вже мав проблеми з законом за скоєння майнових злочинів. Вже згодом грабіжника затримали в селищі Рокитне, після чого доставили його до слідчого для дачі пояснень.

Наразі затриманий в порядку ст.208 КПК України знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, слідчі Білоцерківського районного управління поліції повідомили йому про підозру за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та згодом оберуть запобіжний захід.

Читайте також:   Федеральні влади в США почали розслідування подій у Шарлоттсвилле
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *