У Білій Церкві чоловік пограбував 71-річну бабусю

У місті Біла Церква літня жінка забула зачинити вхідні двері квартири та стала жертвою крадія

Як повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з посиланням на сторінку “Білоцерківське районне управління поліції” у Faсebook, до квартири жінки увійшов чоловік, який, зі слів старенької, мовчки схопив за подушку, під якою виявив сумку. Грабіжник забрав звідти всі заощадження та вибіг з квартири у невідомому напрямку.

Жінка зателефонувала до поліції та розповіла про те, що з нею сталося. Крім цього, вона описала зовнішність та одяг зловмисника.

Працівники кримінальної поліції Білої Церкви провели ряд оперативних заходів, встановили особу чоловіка та з’ясували, що в минулому він вже мав проблеми з законом за скоєння майнових злочинів. Вже згодом грабіжника затримали в селищі Рокитне, після чого доставили його до слідчого для дачі пояснень.

Наразі затриманий в порядку ст.208 КПК України знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, слідчі Білоцерківського районного управління поліції повідомили йому про підозру за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та згодом оберуть запобіжний захід.